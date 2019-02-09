Son Dakika Haberleri: Marketi Soyan Zanlılar Yakalandı

Marketi Soyan Zanlılar Yakalandı

51 dakika önce

Samsun'da bir et marketi bir ay içerisinde iki kere soyan zanlılar yakalandı.

Marketi Soyan Zanlılar Yakalandı, System.String[]
Samsun'da bir et marketi bir ay içerisinde iki kere soyan zanlılar yakalandı. Zanlılar aynı kişiler çıktı.

Konuyla ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "29 Aralık 2018 tarihinde saat 03.50 sıralarında Atakum Yenimahalle Ali Gaffar Okkan Caddesi No: 15'te bir et marketinde hırsızlık olayı meydana gelmiş ve yapılan çalışmalarda 30 Aralık 2018 tarihinde B.A.Ç. ve M.M.T. yakalanarak 31 Aralık 2018 tarihinde adli makamlara intikal ettirilmiş, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Aynı iş yerinde 7 Şubat 2019 tarihinde tekrar hırsızlık olayı meydana gelmiş, 8 Şubat 2018 tarihinde şüpheli şahıslar F.G.H., B.A.Ç. ve M.M.T. yakalanmış, adli makamlara intikal ettirilmişlerdir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Soruşturma konusu olaydan yola çıkarak hırsızlık olaylarının önlenmesinde öncelikli olarak vatandaşlarımızın kendi tedbirlerini alması yönünde bilgilendirme ve meydana gelen olayların aydınlatılarak faillerinin yakalanması çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:22 Kaynak: İHA

Atakum, Aralık, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karadenizli Muhtar Adayının Çatıya Yaptığı Mezar Görenleri Şaşkına Çevirdi Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar

Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:13:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marketi Soyan Zanlılar Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]