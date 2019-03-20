Son Dakika Haberleri: Marketlerde Yöresel Ürünleri Zorunlu Hale Getiriyoruz"

Marketlerde Yöresel Ürünleri Zorunlu Hale Getiriyoruz"

37 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Marketlerde yöresel ürün kullanımını zorunlu hale getiriyoruz.

Marketlerde Yöresel Ürünleri Zorunlu Hale Getiriyoruz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Marketlerde yöresel ürün kullanımını zorunlu hale getiriyoruz. Rafların belli yüzdelerini yöresel ürünlere ayırıyoruz." dedi. Kırıkkale'de düzenlenen Esnaf Buluşmaları programına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, KESOB Başkanı Süleyman Köstekli, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, esnaf temsilcileri ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Pekcan, perakende yasasıyla ilgili çalışmaların yapıldığını ifade ederek, "Esnaf ve sanatkarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yaptığımız çalışmalar taslak çalışması henüz sonuçlanmadı, ama çalışmaların bir kısmına örnek verebilirim. Marketlerde yöresel ürün kullanımını zorunlu hale getiriyoruz. Rafların belli yüzdelerini yöresel ürünlere ayırıyoruz." dedi.

"BUNLARA DA BİR SINIRLAMA GETİRİYORUZ"

Üretici firmaların isimlerinin ambalajlarda yer almasını istediklerini kaydeden Pekcan, "Ayrıca marketlerin sadece kendi ürünlerini, kendi markalarıyla ürettirdikleri ürünleri satması değil, bunlara da bir sınırlama getiriyoruz. Bu markaları üreten üretici firmalarımızın isimlerinin de markalarda yer almasını, ambalajlarda istiyoruz. Ayrıca bu üreticilerimize de marketlerde yer verilmesini, bu firmalarımızın Türkiye ile ayakta durabilmesini, güçlenmesini, rekabet edebilmesini sağlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

(Hasan Ay/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Yunus Sezer, Kırıkkale, Ruhsar Pekcan, Güncel
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