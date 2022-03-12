Marketlerin depoları denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Marketlerin depoları denetlendi

12.03.2022 15:35
Marketlerin depoları denetlendi

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ndeki ulusal ve yerel marketlerde, gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılırken, depolarda dahi stokçuluk olup olmadığı konusunda kontrol gerçekleştirildi.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ndeki ulusal ve yerel marketlerde, gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılırken, depolarda dahi stokçuluk olup olmadığı konusunda kontrol gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Kılıç, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli ve Belediye Zabıta ekibi ile birlikte ilçedeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Denetimlerde, KDV indirimi, etiketler ile ürünlerin son kullanma tarihi kontrolleri yapıldı. Depolarda dahi stokçuluk olup olmadığı konusunda kontrol gerçekleştirildi. Türkiye'de bazı ulusal marketlerin özellikle ayçiçeği yağını depoda stoklayıp rafta yeterince bulundurmamalarından ayçiçeği yağı fiyatları artmıştı. - MALATYA

Marketlerin depoları denetlendi
Marketlerin depoları denetlendi
Marketlerin depoları denetlendi
Marketlerin depoları denetlendi

YORUMLAR
500
Kahta'da market denetimi Kahta'da market denetimi Malatya'da polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES'i tanıttı Malatya'da polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES'i tanıttı

Mehmet Kılıç, Doğanşehir, Hisarcık, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marketlerin depoları denetlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
14:12 İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü kar sağanağı bekleniyor: Yetkililerden uyarı üstüne uyarı!
14:08 Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 15:42:59. #1.11#
SON DAKİKA: Marketlerin depoları denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement