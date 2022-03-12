Marketlerin depoları denetlendi - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ndeki ulusal ve yerel marketlerde, gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılırken, depolarda dahi stokçuluk olup olmadığı konusunda kontrol gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Kılıç, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli ve Belediye Zabıta ekibi ile birlikte ilçedeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Denetimlerde, KDV indirimi, etiketler ile ürünlerin son kullanma tarihi kontrolleri yapıldı. Depolarda dahi stokçuluk olup olmadığı konusunda kontrol gerçekleştirildi. Türkiye'de bazı ulusal marketlerin özellikle ayçiçeği yağını depoda stoklayıp rafta yeterince bulundurmamalarından ayçiçeği yağı fiyatları artmıştı. - MALATYA