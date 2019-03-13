Son Dakika Haberleri: Marmara Adası'nda Kuru Yük Gemisi Battı

Marmara Adası'nda Kuru Yük Gemisi Battı

53 dakika önce

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında bir kuru yük gemisi karaya vurduktan sonra battı.

Marmara Adası'nda Kuru Yük Gemisi Battı, System.String[]
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında bir kuru yük gemisi karaya vurduktan sonra battı. Gemide bulunan mürettebatın tamamı kurtarıldı. Marmara Denizi'nde etkili olan kötü hava koşulları yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Marmara Adası Topağaç açıklarında seyir halinde olan 1753 tonluk Yusuf Celal adlı kuru yük gemisi hava koşulları nedeniyle karaya vurduktan sonra battı. Mıcır yüklü gemide bulunan mürettebatın tamamı kurtarılırken, olayda can kaybı meydana gelmediği öğrenildi. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy İHA'ya yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle mıcır yüklü bin 753 ton ağırlığında 65 metre uzunluğundan kuru yük gemisinin önce karaya oturarak ardından battığını, gemide bulunan mürettebat için derhal çalışmaların başlatılarak tamamının kurtarıldığını ve sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığını ifade etti.

(İbrahim Aldemir - Yaşar Mehmet Akif Ertan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:41 Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Balıkesir, Marmara, Güncel
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