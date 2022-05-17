Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker Ahırkapı'ya demirletildi - Son Dakika
Üye Girişi

Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker Ahırkapı'ya demirletildi

17.05.2022 13:36
Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker Ahırkapı'ya demirletildi

Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker, Ahırkapı'ya demirletildi.

Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker, Ahırkapı'ya demirletildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

" İtalya'dan Burgas'a seyir halindeyken makine arızası yaşayan 100 metre boyundaki ALESSANDRO F isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'mizin koordinasyonunda, KURTARMA-8 Römorkörümüz yedeğinde ve KIYEM-4 botumuz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi."

YORUMLAR
500
Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin Kılıçdaroğlu: 'Paramiliter Benzeri Tüm Yapılara, Birilerinin Katipliğini Yapan Mektupçu Mafyalara Sesleniyorum, Haddinizi Bileceksiniz' Kılıçdaroğlu: 'Paramiliter Benzeri Tüm Yapılara, Birilerinin Katipliğini Yapan Mektupçu Mafyalara Sesleniyorum, Haddinizi Bileceksiniz' Tekirdağ Sahillerine Vuran Yosunlar Kötü Kokuya Neden Oldu Tekirdağ Sahillerine Vuran Yosunlar Kötü Kokuya Neden Oldu
Kaynak: AA

Marmara Denizi, Tanker, İtalya, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker Ahırkapı'ya demirletildi - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:42:44. #1.12#
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker Ahırkapı'ya demirletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement