Son Dakika Haberleri: Marmara Üniversitesi Spor Kulübü Korfbol Takımı Belçika'ya Gitti

Marmara Üniversitesi Spor Kulübü Korfbol Takımı Belçika'ya Gitti

2 saat önce

Belçika'nın Kortrijk kentinde yapılacak olan IKF Europa Cup 2019 finallerinde Türkiye'yi temsil edecek olan Marmara Üniversitesi Spor Kulübü korfbol takımı, Belçika'ya gitti.

Marmara Üniversitesi Spor Kulübü Korfbol Takımı Belçika'ya Gitti, System.String[]
Belçika'nın Kortrijk kentinde yapılacak olan IKF Europa Cup 2019 finallerinde Türkiye'yi temsil edecek olan Marmara Üniversitesi Spor Kulübü korfbol takımı, Belçika'ya gitti.

IKF Europa Cup 2019 finallerinde Türkiye'yi temsil edecek olan Marmara Üniversitesi Spor Kulübü Korfbol Takımı, Belçika'nın Kortrijk kentinde gitti. Ülkelerinde şampiyon olan takımlarının katıldığı ve 10-12 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan korfbol Avrupa Kupası finallerinde, 8 takım yer alacak. 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Kocaeli'de yapılan IKF Avrupa Kupası elemelerinde 2. olan Marmara Üniversitesi korfbol takımı Avrupa'nın en iyi 8 korfbol takımı arasında girerek finallere katılmaya hak kazanmıştı. Turnuva'da temsilcimizin yanı sıra Kon. Boeckenberg KC (Belçika), KK Brno (Çekya), Trojans Korfball Club (İngiltere), SG Pegasus Rommerscheid 1991 (Almanya), 1908 SZAC Budapest (Macaristan), TOP/SolarCompleet (Hollanda), NC Benfica (Portekiz) takımları yer alacak.

IKF Europa Cup 2019 finallerinde A grubunda yer alan Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı Kon. Boeckenberg KC (Belçika), Trojans Korfball Club ( İngiltere), NC Benfica (Portekiz) takımları ile mücadele edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:59 Kaynak: İHA

Marmara Üniversitesi, Belçika, Spor
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