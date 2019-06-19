Son Dakika Haberleri: Marmaris'te çocuklara sportif yetenek taraması yapıldı
Son Dakika Spor Haber

Marmaris'te çocuklara sportif yetenek taraması yapıldı

1 saat önce

Marmaris'te çocuklara yönelik spora yönlendirme projesi kapsamındaki sportif yetenek taraması yapıldı.

Marmaris'te çocuklara sportif yetenek taraması yapıldı, System.String[]
Marmaris'te çocuklara yönelik spora yönlendirme projesi kapsamındaki sportif yetenek taraması yapıldı. Projeye 7-12 yaş arası 350 çocuk başvurdu.

Marmaris'te, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Üniversitesi ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle çocuklara yönelik spora yönlendirme projesi kapsamındaki sportif yetenek taraması bugün başladı. Projeye 7 - 12 yaş arası 350 çocuk başvurdu. Spora başlama yaşında bulunan sportif yeteneğe sahip çocukların bilimsel yöntemlerle tespit edilerek, kendileri için doğru branşlara yönlendirilmeleri amacıyla başlatılan proje başvuruların tamamlanmasının ardından bugün başladı. Muğla Üniversitesi tarafından görevlendirilen eğitmenler Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'nda çocukları çeşitli testlere ve ölçümlere tabi tuttu. Değerlendirmeler sonrasında başvuruda bulunan çocuklara ve velilerine çocukların genel spor eğilimleri ile ilgili bilgilendirme yapılacak. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:54 Kaynak: İHA
Muğla Üniversitesi, Muğla, Marmaris, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deniz üstünde yürünüyor hissi veren Kızkumu'na turistler akın ediyor Yargıtay'dan emsal karar! Ameliyattan sonra hastayı takip etmeyen doktor sorumlu sayılacak Burak Yılmaz için Abdullah Avcı ile çalışmak istemiyor iddiası Galatasaray'dan Chicharito hamlesi! Abdurrahim Albayrak açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:24:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris'te çocuklara sportif yetenek taraması yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]