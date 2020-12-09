Marmaris'te kaçak yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımı sürüyor
09.12.2020 11:27
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal bölgelerindeki kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında imar kanunlarına aykırı bina ve iş yerlerinin yıkımına devam ediliyor.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal bölgelerindeki kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında imar kanunlarına aykırı bina ve iş yerlerinin yıkımına devam ediliyor.
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Muğla'da kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Söğüt ve Bozburun bölgelerinde 2 gündür sürdürdüğü yıkımlara devam etti. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, Söğüt Mahallesi'nde aralıklı süren sağanağa rağmen yıkımlarını sürdürdü. Yıkımların gerçekleştirilmesi ardından kepçeler ve araçlar bölgeden ayrıldı. Marmaris'in yanı sıra Datça ve Fethiye gibi turistik ilçelerde mahkemeler tarafından yıkım kararı onaylanan 186 iş yeri ile binanın yıkımının gerçekleştirildiği kaydedildi.
Son Dakika Oval Ofis'teki madalya töreninde Trump konuştu, çocuklar sıkıntıdan patladı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni'nde Türk SİHA'larını sergileyecek Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Burun estetiği kabusa dönen kadın 2 kez intihara kalkıştı: Çocuğum "Anne burnun yamuk" dediğinde psikolojim bozuluyor Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek