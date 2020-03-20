Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde - Son Dakika

Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde

6 saat önce

Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları beşinci günündeMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak için fiber tekne ile denize açılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan 3 kişi için arama çalışmaları beşinci günde de sürüyor.

Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak için fiber tekne ile denize açılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan 3 kişi için arama çalışmaları beşinci günde de sürüyor. Bugün itibariyle arama-kurtarma çalışmaları diğer koylara kaydırılırken, havadan, karadan ve denizden yapılan aramalarda kayıpların izine rastlanılmadı.

Marmaris'te, Kokoreç dükkanı işleten Metin İnce (57), halasının oğlu emekli memur Erdoğan İnce (60) ve bir süt ürünleri şirketinde çalışan arkadaşları Özkan Akıncı geçen 15 Mart Pazar günü saat 08.00'da Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan, 4.25 metrelik fiber tekneyle balığa çıktı. Gece olmasına rağmen 3 arkadaşın, dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu. 16 Mart Pazartesi şafak vakti Sahil Güvenlik ekipleri 3 bot, 1 uçak,1 helikopter, 2 mobil radar timi ile denizden, karadan da 50 kişilik jandarma ekibi, özel eğitimli köpekler ile arama yaptı. Arama kurtarma çalışmaları Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar, AFAD ve AKUT ekiplerinin desteğiyle genişletildi. Kuvvetli rüzgar ve dalgalı denize rağmen Ayın Koyu ile çevresindeki 15 kilometrelik alanda yapılan çalışmalara rağmen 3 kişinin izine rastlanılmadı. Ayın Koyu'nda aramalarını tamamlayan ekipler, Marmaris'in 33 kilometre kırsalındaki Bördübet Mahallesi Hırsız Koyu, Milas'ın Ören açıkları, Emel Sayın Koyu, İnbükü Koyu açıkları, Hisarönü açıkları ve Gökova Körfezi çevresine arama - kurtarma çalışmalarını kaydırdı. Yedi koldan kayıp 3 kişi için arama-kurtarma çalışmalarını sürüyor. Beş gündür şafak vakti başlayıp, gün batımına kadar yapılan çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.

Her hafta Pazar günü düzenli olarak fiber tekneleriyle balığa çıkan üç kişiden Özkan Akıncı'nın yüzme bilmediği, Metin İnce'nin ise dalgıçlık sertifikası olduğu öğrenildi.

Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:16 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik         
20:07
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
15:30
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:51:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te kayıp 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]