Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi - Son Dakika
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Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi

23.06.2022 13:04

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te 2 gündür devam eden orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışmalar hala devam ediyor. İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak. Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz. Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi" ifadelerini kullandı.

21 Haziran akşamı Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmaları neredeyse 2 gündür devam ediyor. Son durumu paylaşmak için bölgede kameralar karşısına geçen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hava gücü sayısını 41'den 61'e çıkardıklarını açıkladı.

"DÜNE GÖRE ÇOK DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

Bakan Kirişçi yaptığı değerlendirmede, "Tam bir kontrolle kontrolsüzlük arasındayız demiştik şu an itibariyle çok daha iyi durumdayız. Sabah erken saatlerde helikopterle izlemeler neticesinde, akşam saat 20.00'e kadar hava araçları çalıştı. Diğer taraftan kara ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam etti. Bu ikisinin birlikte yürütülmesi neticesinde düne göre çok çok iyi durumdayız. Bunu gördük havadan" dedi.

Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz

"61 HAVA ARACIMIZ OLACAK"

Yangında kullanılan hava araçları hakkında bilgi veren Bakan Kirişci, "12 uçak ve 45 helikopterimiz var bugün itibariyle. Dün 41 olan sayı bugün 57'ye çıktı. Uluslararası yardım talebinde bulunmadık. Dost ve kardeş ülkelerden bize yardım etme talepleri geldi. Katar 3 helikopter, Azerbaycan 1 uçak tahsis etmeyi teklif etti. Bunu değerlendirdik. 48 helikopterimiz, 13 uçağımız olacak. Toplam 61 hava aracı olacak. 253 arazöz sahada aktif. Bize sağladıkları araç gereç bakımından Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. 24 TOMA şu an vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak üzere görev alıyor. Binin üzerinde orman çalışanı bin 600 aracın koordinasyonunda kamu görevlileri sahada. Kahramanca çalışıyor. Bakanlığımız startından akredite olan olmayan tüm STK'lar yürekleriyle destek veriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi

"274 BİREY TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ"

Bakan Kirişci, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Meteorolojik veriler çalışmalarımıza ışık tutuyor. Dün endişelendik, bugün sabah özellikle havanın nemi yüzde 91'e çıktı. Bu meteorolojik verilerden olumlu yararlandık. Bugün düne göre rutubet daha fazla olacak. Hava sıcaklığı bir miktar artabilir ama dünkü düzeyde olmayacak. 103 aile 274 birey, zarar görmesin diye yangına yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşlar tahliye edildi.

Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi

"YANAN ALANLAR AĞAÇLANDIRILACAK"

50 bin 500 hektar alanı geçen sene kaybettik. Bu konuda boş durmadık. 28 bin 500 hektar doğal olarak gençleştirildi. Çalışmalar hala devam ediyor. İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak. Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz. Bu yangın meselesi bittikten sonra bu alanlar için herhangi bir spekülasyona meydan vermeden ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Buralar ülkemizin en gözde yerleri. Her türlü tahsis işlemini dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik.

Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi

"YAKLAŞIK 3 BİN HEKTAR ETKİLENDİ"

Sabah, dün, bugün buralarda tatil yapan tüm vatandaşlarımızdan helallik istiyoruz. Önce buraya tatil yapmaya geldiler ama yangınla birlikte her 15-20 saniyede bir hava aracının gürültüsü nedeniyle onlardan helallik istiyoruz. Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi."

İşte bölgeden fotoğraflar;

Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz
Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz
Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz
Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz
Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz
Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz
Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz
Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz
Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz
Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı: Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz
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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi - Son Dakika
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