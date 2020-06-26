Marmaris'te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok - Son Dakika

Marmaris'te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Umumi Hıfzıssıhha meclisinin aldığı kararlara istinaden Marmaris'te tatile gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin ve turistlerin konakladığı tesislerin çalışanları kısıtlamadanmuaf tutulacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Umumi Hıfzıssıhha meclisinin aldığı kararlara istinaden Marmaris'te tatile gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin ve turistlerin konakladığı tesislerin çalışanları kısıtlamadan

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muaf tutulacak.

Korona virüs salgınıyla mücadele salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla önümüzdeki günlerde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilebilmesi için 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 09.30 ile 18.30 arasında belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Başkanlığında toplanan meclisin aldığı karar doğrultusunda yapılan açıklamada, 'Öte yandan, turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş-çıkış kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında önümüzdeki süreçte yerli ve yabancı misafirlerin turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi beklenmektedir. Bu çerçevede ilgi genelgede yer alan istisnalara ek olarak, daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin; rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (gerek hava alanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirler arası yolculuklar), Plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil), Müze ve Ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri, ayrıca bu hizmetleri sunacak işletme ve yerlerde çalışanların,

YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - MUĞLA

Koronavirüs, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok - Son Dakika

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