Marmaris'te pandemi döneminde konut satışları arttı - Son Dakika

Marmaris'te pandemi döneminde konut satışları arttı

15.10.2020 09:59
Marmaris'te pandemi döneminde konut satışları arttı, System.String[]

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde pandemi döneminde konut satışlarındaki artış dikkat çekti.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde pandemi döneminde konut satışlarındaki artış dikkat çekti. Özellikle vatandaşların konut alımlarındaki tercih değişiklikleri doğası ve denizi ile tercih sebebi olan Marmaris'i ön plana çıkardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi eşsiz doğası ve denizi ile turistlerin gözdesi olan ilçede son bir yılda gayrimenkul sektöründe talepler ve satışlarda ciddi artışlar gözlemlendi. Konut satışlarında yaşanan artışın sebeplerinden en önemlisi Pandemi olarak gösterilse de insanların, doğaya ve daha sakin hayata kavuşma isteği bunda etkili oldu.

Muğla Emlak Danışmalığı Esnaf Odası Medya sorumlusu gayrimenkul danışmanı Volkan Bilin, Marmaris'te güvenliğin ön planda olduğu havuzlu ve müstakil konutlara ilgi gösterildiğini belirterek, "Egenin incisi Marmaris turizm bölgeleri arasında en değerli bölgelerimizden biridir. Pandemi sonrasında insanlar artık sadece barınma amaçlı değil güvenliğin ön planda olduğu bahçeli havuzlu müstakil evler tercih edilmeye başladı. Marmaris'te son 4 yılda fiyat artışları yüzde 94 civarında. İnşaat sektöründeki bu canlanma ile arsa ve konut fiyatlarında da ciddi artışlar meydana getirdi. Haziran ayından itibaren konut kredilerinde güçlü büyüme görüldü" diye konuştu.

"Konut kredilerindeki düşük faiz alımları arttırdı"

Marmaris ve civarında uluslararası emlak hizmeti veren Volkan Bilin "Özellikle 1 Haziranda kamu bankalarının düşük faiz oranları uygulaması ile birlikte konut satısında patlama yasandı. Konut kredilerindeki artış Haziran ve Temmuz aylarında aylık 19,6 milyar ve 30,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Marmaris bölgesinde arsa metrekare fiyatları 3 bin 500 - 4 bin lirayı buldu. Sıfır dairelerde 2+1 90 metrekare daire 400 bin Türk Lirasından başlayıp 800 - 900 bin TL'lere ulaşırken, 3+1 daireler ise 1 milyon 200 - 1 milyon 600 bin TL arasında değişiyor. İkinci el gayrimenkuller de kısmen bu artıştan etkilenerek fiyatları yukarı doğru ilerledi. Özellikle Pandemi dolayısı ile Hisarönü bölgesi, Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Datça bölgelerine talepler arttı. Ayrıca Marmaris'e 55 kilometre olan Köyceğiz ilçesi de Marmaris ile eşzamanlı artış gösterdi" dedi.

"En çok Büyükşehirlerden ve Ortadoğu'da talep var"

Marmaris'in Türkiye ve yurt dışından müşterilerin ilk tercihleri arasında yer aldığını ifade eden Bilin " İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin yanı sıra, İngilizler de en çok Marmaris'te ev ya da arsa arayan potföyümüzde yer alıyor. Özellikle son dönem de artan Beyrut u müşterilerimiz de yadsınamaz" dedi.

Marmaris'te gayrimenkul danışmanlığı yapan Figen Gedik ise "İnsanların pandemiden sonra doğaya yönelmek istemeleri Marmaris'e talebi arttırdı. Genellikle villa ve arsa isteyen kişiler bize ulaşıyor" dedi.

"Kiralarda artış yaşandı"

Marmaris'te pandemi döneminde küçük tatil bölgelerine talepler çok arttı. Eşyalı evler ve müstakil villalar bu yaz iki katı fiyatlara kiralandı. Korona virüs sebebi ile büyük kalabalık oteller yerine, daha izole olmuş kendi bahçesi havuzu olan villalar, günlük haftalık olarak kiralandı. Taleplerin çok artması sebebi ile de geçen yıl günlük fiyatları 800 TL olan villalar bu yıl günlük 1500 - 2 bin 500 TL arasında kiralandı. - MUĞLA

Marmaris'te pandemi döneminde konut satışları arttı
Marmaris'te pandemi döneminde konut satışları arttı
Marmaris'te pandemi döneminde konut satışları arttı
Marmaris'te pandemi döneminde konut satışları arttı
Marmaris'te pandemi döneminde konut satışları arttı
Marmaris'te pandemi döneminde konut satışları arttı

Marmaris, Turizm, Muğla, konut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmaris'te pandemi döneminde konut satışları arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi Yavuz Bingöl, kardeşinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi
MHK, maçtan sonra restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus hakkında soruşturma açtı MHK, maçtan sonra restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus hakkında soruşturma açtı         
09:56
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Kars'ta 2,5 ton sütten üretilen dev gravyer peyniri satışa çıktı Kars'ta 2,5 ton sütten üretilen dev gravyer peyniri satışa çıktı         
08:35
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor         
08:00
Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor         
07:42
Messi antrenöre küfretti! Arjantin'in rakibini 15 yıl sonra yendiği maçta ortalık karıştı Messi antrenöre küfretti! Arjantin'in rakibini 15 yıl sonra yendiği maçta ortalık karıştı         
00:25
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak         
19:43
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 10:03:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te pandemi döneminde konut satışları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei