Marmaris'te sokağa çıkamayanların talepleri anında karşılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te sokağa çıkamayanların talepleri anında karşılanıyor - Son Dakika

Marmaris'te sokağa çıkamayanların talepleri anında karşılanıyor

6 saat önce

Marmaris'te, Korona virüs tedbir kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

Marmaris'te sokağa çıkamayanların talepleri anında karşılanıyor, System.String[]

Marmaris'te, Korona virüs tedbir kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.


İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 112, 155, 156 veya bağlı bulundukları Belediyelere ve Kaymakamlığın oluşturduğu Vefa Destek Grubunun telefonlarını arayarak dışarı çıkmak için izin talep ediyor. Durumu değerlendiren görevliler vatandaşlarının ikametlerine göre Polis veya jandarma ekiplerine haber veriyor. Bu ekipler kaymakamlık tarafından hazırlanmış formları vatandaşların evlerine giderek teslim ediyor formları vatandaşın doğru bir şekilde doldurmasına yardım ediyor ve Kaymakamlık makamına teslim ediyor.


Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gelen bilgiler doğrultusunda vatandaşların yardımına koşuyor.


74 yaşındaki Şevket Şık, kemoterapi gören onkoloji hastası eşi ve kendisi için hastaneye gitmek üzere izin dilekçesi talep etti. Şevket Şık, "Eşim onkoloji hastası 21 günde bir kemoterapi alması gerekiyor Muğla Sıtkı Koçman Hastanesinde yapılıyor. Oraya gitmek için izin belgesi talep ettim çok güzel bir uygulama" dedi.


68 yaşındaki emekli asker Hakan Çetin ise, "Annem 88 yaşında ve İzmir'de yalnız yaşıyor. Onu alıp buraya getirmek için talepte bulunduk. Hemen memurlar geldi ve talebimizi değerlendirdi. Gerçekten çok iyi bir uygulama" dedi. - MUĞLA

İçişleri Bakanlığı, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:06 Kaynak: İHA

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