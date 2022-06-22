Bakan Koca'dan Yangın Açıklaması: "115 Sağlık Personelimiz 17 Ambulans, 15 Umke Timi, 1 Motorize Ambulans ve 1 Mobil Komuta Aracı ile Görev Başında" - Son Dakika
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Bakan Koca'dan Yangın Açıklaması: "115 Sağlık Personelimiz 17 Ambulans, 15 Umke Timi, 1 Motorize Ambulans ve 1 Mobil Komuta Aracı ile Görev Başında"

22.06.2022 14:18
Bakan Koca'dan Yangın Açıklaması: "115 Sağlık Personelimiz 17 Ambulans, 15 Umke Timi, 1 Motorize Ambulans ve 1 Mobil Komuta Aracı ile Görev Başında"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına ilişkin, “Yangınla mücadele sırasında şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 motorize ambulans ve 1 mobil komuta aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Yangınla mücadele sırasında şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 motorize ambulans ve 1 mobil komuta aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz" dedi.

Fahrettin Koca, Marmaris'in Bördübet mevkiinde dün akşam başlayan ve söndürme çalışmaları devam eden yangınla ilgili bugün sosyal medya hesabından bilgi verdi. Bakanlığa bağlı ekiplerin ilk anlardan itibaren olay yerinde olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"115 SAĞLIK PERSONELİMİZ 17 AMBULANS, 15 UMKE TİMİ, 1 MOTORİZE AMBULANS VE 1 MOBİL KOMUTA ARACI İLE GÖREV BAŞINDA"

"Muğla'da dün akşam başlayıp söndürme çalışmaları halen devam eden orman yangınıyla mücadele eden görevlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Bakanlığımıza bağlı ekipler ilk anlardan beri olay yerindedir. Yangın sebebiyle bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Yangınla mücadele sırasında şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 motorize ambulans ve 1 mobil komuta aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz."

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Kaynak: ANKA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan Yangın Açıklaması: '115 Sağlık Personelimiz 17 Ambulans, 15 Umke Timi, 1 Motorize Ambulans ve 1 Mobil Komuta Aracı ile Görev Başında' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Koca'dan Yangın Açıklaması: "115 Sağlık Personelimiz 17 Ambulans, 15 Umke Timi, 1 Motorize Ambulans ve 1 Mobil Komuta Aracı ile Görev Başında" - Son Dakika
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