Doğada gezdiği sırada şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu - Son Dakika

Doğada gezdiği sırada şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu

10.02.2021 07:13

Muğla'da bir tur operatörü, doğada gezindiği sırada Uzakdoğu ülkelerinde sıklıkla görülen ve 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen 'Reishi mantarından' buldu. Uzmanlara göre bir hazine değerinde olan ve pek çok hastalığa iyi gelen mantarın doğal ortamda yetişenlerine biçilen fiyat 2 bin-4 bin lira arasında değişiyor.

Bir turizm acentesinde tur operatörü olarak çalışan Mustafa Demir (35), tarlasında kurduğu serada topladığı çeşitli bitkileri hobi amaçlı olarak yetiştirmeye başladı. Önceki gün turkuaz rengi deniz ve yeşilin her tonunun bulunduğu eşsiz ormanlık alanlarda gezen Demir, Sığla Ağacı çevresinde çok sayıda mantar keşfetti.

10 KİLOLUK MANTAR TOPLADI

Mantarın fotoğrafını çekip, Ziraat Mühendisi arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşı, Demir'in bulduğu mantarın, uzak doğu ülkelerinde bir dönem imparatorların çok şifalı olarak nitelendirdiği 'ölümsüzlük mantarı' diye anılan mantar olduğunu söyledi. Demir, ağaçlık ve sık çalılık alanda yaklaşık 10 kilogram Reishi mantarı toplayıp serasına getirdi.

"HAZİNE BULDUN DEDİLER"

Bulduğu mantarın çok değerli olduğunu öğrenen Mustafa Demir, doğayı çok sevdiğini ve hobi amaçlı olarak bitki yetiştirdiğini söyleyerek, "Koronavirüs salgını döneminde işlerimiz durunca ben de kendimi çok sevdiğim doğaya vererek tarlamda kurduğum seramda bitki yetiştirmeye başladım. Geçtiğimiz günlerde ailemle yine doğa yürüyüşüne çıktık. Sığla Ağacı çevresinde kırmızı bir bitki türüne rastladım. Fotoğraflarını çekip cep telefonuyla ziraat mühendisi arkadaşlarıma attım. Onlar, bunun doğada çok nadir bulunan ölümsüzlük mantarı olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 kilogram kadar topladım. Topladığım mantarların hepsinin tek tek fotoğraflarını çekerek mantar türleri yayınlandığı bilimsel sitelere ve üniversitelere gönderdim. Geri dönüş yapanlar halk arasında ölümsüzlük yani Reish mantarı olduğunu, kanser ve ilaç sanayinde kullanıldığını söylediler. Bu türün yenilmediğini kurutulduktan sonra öğütülerek çay olarak tüketildiği aktarıldı. Şu anda yaş olarak yaklaşık 10 kilogram kadar var. Günnük (Sığla) Ağacı'nın kopmuş kabuklarının çürümüş topraklarda yetişmekte. Muğla'da bu mantarın meraklısı ve bulmak için araştırma yapan kişiler bana ulaştılar ve hazine bulduğumu söylediler. Ben hususi olarak aramadığım için şans eseri buldum. Gördüğüm yerde bu mantarlardan var ama toplama taraftarı değilim doğada kalmalılar. Bu mantarın kullanım yöntemleri ile ilgili uzmanlarından ayrıntılı bilgi aldıktan sonra gerekeni yapacağım. Kesinlikle ticari amaçlı düşünmüyorum. Satın almak isteyenlere satmayacağımı söyledim" dedi.

Doğada gezdiği sırada şans eseri 'ölümsüz mantarı' buldu

ÇİN İMPARATORLARI KULLANIYOR

Reishi mantarı, Latince adı 'Ganoderma Lucidum' ve uzak doğu ülkelerinde 'ölümsüzlük mantarı' olarak biliniyor. 2-3 bin yıldır Çin İmparatorları tarafından tüketilerek birçok hastalığa iyi gelmesi sonucu ölümsüzlük mantarı olarak anılan bu mantar türü, Çin başta olmak üzere Japonya, Kore, Endonezya, Filipinler ve Tayland gibi ülkelerde çay olarak tüketiliyor.

FİYATI 4 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yenen bir mantar türü olmayan ve tadı acı olan ölümsüzlük mantarı, havanda ya da mikserde öğütülerek toz haline getiriliyor. Toz halindeki mantar, kurutulduktan sonra demleme usulü ile kullanılıyor. Seralarda üretilen ölümsüzlük mantarının kilosu, piyasada bin 500 ile 2 bin lira arasında satılırken, doğada bulunması zor olduğu için zaman zaman 2 bin 500-4 bin lira arasında da alıcı bulabiliyor.

Doğada gezdiği sırada şans eseri 'ölümsüz mantarı' buldu
Doğada gezdiği sırada şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu

Mustafa Demir, Ölümsüzlük, Marmaris, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Doğada gezdiği sırada şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu - Son Dakika Ekonomi


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