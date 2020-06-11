Masa Dağı'na 'vatandaş eliyle' konforlu yaşam - Son Dakika

Masa Dağı'na 'vatandaş eliyle' konforlu yaşam

Kepez Belediyesinin, vatandaşa kendi eliyle konutunu yapma imkanı sunan ve Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Çankaya, Barış ile Esentepe mahallelerinde 3 bine yakın tapu sahibini ilgilendiren Masa Dağı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin parselasyon uygulaması askıya çıktı.

Masa Dağı'na 'vatandaş eliyle' konforlu yaşam, System.String[]

Kepez Belediyesinin, vatandaşa kendi eliyle konutunu yapma imkanı sunan ve Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Çankaya, Barış ile Esentepe mahallelerinde 3 bine yakın tapu sahibini ilgilendiren Masa Dağı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin parselasyon uygulaması askıya çıktı. Proje kapsamında bölgede vatandaş eliyle site tarzı 5 katlı binalar yapılabilecek.


Antalya'nın Kepez ilçesinde bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Antalya şehir merkezinin kuş bakışı izlenebildiği Masa Dağı bölgesindeki gecekondularda oturan vatandaşların, modern konutlar ile her türlü sosyal yaşam imkanı bulunan mahallelerde yaşama hayali gerçek oluyor. Antalya'nın silueti Masa Dağı'na modern bir şehir görünümünü ve konforlu şehir yaşamını getirecek olan imar planının imar uygulaması çalışması da tamamlandı. Referandumda yüzde 90 evet kararıyla kabul edilen plan revizyonu kapsamında Masa Dağı'nda 1250 dönümlük alanda 3 bine yakın gecekondunun, vatandaş eliyle modern konutlara dönüşümü sağlanacak. Bölgedeki Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Çankaya, Barış ve Esentepe mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yetersiz imar hakları ve tapu sorunlarından dolayı yıllarca gecekonduların yerine modern konutlar inşa edemiyorlardı. Bölge sakinleri, Kepez Belediyesi'nin 2\B ile ilgili tapu sorunlarını çözmesinin ardından gecekondudan düzenli yapılaşmaya geçme talebinde bulunmuştu.


Dönüşüme referandumda yüzde 90 evet


Kepez Belediye Baştanı Hakan Tütüncü de, vatandaşların taleplerini dikkate alarak bölgeye modern şehir yaşamını getirecek bir imar planı çalışmasını geçtiğimiz yıllarda başlatmıştı. Masa Dağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 5 mahalle için imar haklarını artıran, site tarzı konutlarda konforlu bir yaşam imkanı getiren, daha büyük yollar ve yeşil alanlar ile kamu tesisleri yapılmasını sağlayan imar planı revizyonu hazırlandı. Kepez Belediyesi, planla ilgili 5 mahalle sakinlerini halk toplantılarıyla bilgilendirdi. Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerinde kabul edilen öneri imar planı revizyonu, yapılan referandumda yüzde 90 evet kararıyla kabul edildi. Kepez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü de, referandumda yüzde 90 evet kararıyla kabul edilen imar planının 18. Madde uygulama çalışmasını gerçekleştirdi. Masa Dağı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin parselasyon planı, 1 Haziran tarihi itibariyle askıya çıkarıldı. İmar uygulaması, belediyenin ve 5 mahalle muhtarlıklarının ilan panoları ile Kepez Belediyesi'nin web sayfasında 30 gün süreyle askıda kalacak. İtiraz olmaması durumunda dosya tescile gönderilecek. İtiraz olursa yapılan itirazlar encümende değerlendirmeye alınacak. Bu işlemin ardından imar uygulaması dosyası, tescil işlemlerinin yapılması amacıyla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne gönderilecek.


Yeşil aladaki gecekonduların tapu sorunu çözüldü


Tescil işleminin ardından 5 mahalledeki 3 bine yakın tapu sahibi, belediyeden yapı inşaat ruhsatı ile imar durum belgesi (çap) aldıktan sonra diledikleri ve istedikleri inşaat firmalarıyla kendileri anlaşarak, yapılarını yaptırabilecekler. İmar uygulamasıyla Masa Dağı'ndaki 1 milyon metrekare büyüklüğündeki yeşil alan içerisinde gecekondusu olan vatandaşların, en yakın imar adasından parsel verilmek suretiyle tapu sorunları çözüldü. Uygulama kapsamında imar parsellerinden zayiat kesintisi yapılmaz iken kadastro parsellerinden yasal zorunluluk olan zayiat kesintisi yapıldı. İmar revizyonuyla mevcut imar planında 0.60 olan yoğunluk 0.80'e, zemin +1 olan kat adeti zemin +4 şeklinde toplam 5 kata çıkarıldı. Mevcut planda ticaret olarak ayrılan alanlar, planda yine ticaret olarak tasarlandı. Bu alanlar için emsal değeri 0.80 olarak belirlendi. Adaların birleştirilmesi ile oluşturulan konut alanları için emsal değeri 0.80 oldu. Kentsel yenilenmeyi, belediye ya da TOKİ değil, vatandaş kendisi yapacak. Belediye, sadece yapılacak konutların dış cephesinin geleneksel mimaride olması amacıyla projede tavsiyede bulunacak. İmar uygulaması alanında Kepez Belediyesi adına herhangi bir tapu veya parsel oluşturulmadı. Bölgedeki belediye ait hisse ve parseller ise 5 mahalledeki tapusu olmayan gecekonducu vatandaşlar için kullanılacak.


Konforlu evler, modern mahalleler


Parsel büyüklüklerine göre birleşmeden kaynaklı ilave yüzde 5 ile yüzde 10 arasında promosyon (Fazladan inşaat hakkı) verilecek. İmar revizyonuyla bölgedeki 160 adet imar adası, 30 imar adasına dönüştürülüyor. Böylelikle ada ve parseller büyüyor. Büyük parsellerde site tarzı yapılaşma oluşacağından daha nitelikli, değerli ve yaşanabilir konutlar yapılacak. İçerisinde havuzları, otoparkları, oyun alanları, park ve bahçeleri, sosyal yaşam alanları olan modern ve güvenli konutlar inşa edilecek. İmar planıyla daha geniş yollar, daha yeşil bir çevre, daha büyük okul ve kreş alanları, kültürel ve sosyal tesis alanları, daha büyük cami alanları ile modern mahalleler oluşacak.


İmar haklarının yetersizliği dönüşüme engeldi


Bu 5 mahallenin ilk olarak 2\B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş hazine ile Vakıf arazileri problemleri çözüldü. Ancak mülk sahipleri, taşınmazlarının tapularını alsalar da mevcut imar planlarında verilen hakların(küçük parsel, düşük kat ve düşük inşaat yoğunluğu) yetersiz olmasından dolayı, yeni konutlarını inşa edemiyorlardı. Söz konusu alanın bir kısmı 1988 yılında ıslah imar planı mantığı ile bir kısmı ise 1996 yılında yapılan planlama çalışmaları ile planlı hale getirildi. Günümüze kadar yaşanan 2/B, parselasyon iptalleri, mülkiyet gibi sorunlar nedeniyle bölge gecekondu dokusundan kurtulamamış, boş alanlar ise hiç yapılaşamamıştı. Revizyon alanındaki planlarının çok eski olması nedeniyle yeni bir imar planı yapılması kararı alındı.


Daha geniş yollar, büyük parklar


1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile imar adaları birleştirildi. Ulaşım ve yeşil alan sistemi yeniden düzenlenen revizyon planda, sosyal donatı dengeleri artan nüfusun ihtiyacına göre standartları fazlasıyla sağlayacak biçimde düzenlendi. Artan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda artırılan donatı alanları ise erişebilir bir biçimde tasarlandı. Alana 2 adet pazar alanı önerildi. Halihazırda yer alan cami alanları, alan büyüklükleri standartları sağlayacak biçimde düzenlendi. Revizyon alanının ortasından güney-kuzey ve batı-doğu doğrultusunda 20, 15 ve 10 metrelik yollar da önerildi. Yeni planlama ile bölgede 491 dönüm yeni yeşil alan üretilecek. - ANTALYA

Masa Dağı, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Masa Dağı'na 'vatandaş eliyle' konforlu yaşam - Son Dakika

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