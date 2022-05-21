"Masaj salonu randevunuzu iptal etmemişsiniz, çalışanlar mağdur oldu" deyip 46 ilde 140 kişiyi dolandırdılar - Son Dakika
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"Masaj salonu randevunuzu iptal etmemişsiniz, çalışanlar mağdur oldu" deyip 46 ilde 140 kişiyi dolandırdılar

21.05.2022 13:48

İnternet sitelerine "Eskort" adı altında ilanlar vererek 46 ilde 140 vatandaşı dolandıran 23 şüpheli yakalandı. Denizli, Antalya ve Muğla'da yapılan operasyonda şüphelilerin eskort sitelerini arayan kişilerin bilgilerine ulaşarak, şantaj yaptıkları tespit edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerine "Eskort" adı altında ilanlar vererek, yabancı uyruklu şahıslar adına alınmış telefon numaraları üzerinden iletişim kurdukları kişileri buluşma vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik soruşturma başlattı. Başkalarının T.C kimlik numaraları ile başkalarına ait banka hesap kartlarını kiralayıp kullanan şebeke üyelerinin, eskort sitelerini arayan kişilerle irtibata geçip kendilerini avukat olarak tanıttıktan sonra "Masaj salonundan randevu almışsınız ve gelmemişsiniz, randevuyu iptal etmemişsiniz, ödeme yapmadığınızdan dolayı masaj salonunu ve çalışanlarının uğradığı zararları tazmin etmek için hakkınızda icra takibi başlatılacaktır" şeklinde beyanda bulunarak dolandırıcılık gerçekleştirdikleri tespit edildi.

EKİPLER EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ

Eskort dolandırıcılığı şebekesinin çökertilmesi için 6 aylık yapılan takip, teknik analizler ve 376 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda 46 ilde tespit edilen 140 vatandaşın mağdur edildiği ortaya çıktı. Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapan şebekenin çökertilmesi amacıyla Denizli, Antalya ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan toplam 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

'Masaj salonu' yalanıyla 46 ilde 140 kişiyi dolandıran çete çökertildi

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 49 adet cep telefonu, 62 adet sim kart, 72 adet banka kartı, 20 adet flaş bellek, 5 adet laptop bilgisayar, 52 bin 780 TL, 300 euro para ve 1 tam, 4 çeyrek altın ile çok sayıda doküman ve mağdurlara ait bilgilerin yer aldığı ajanda ele geçirildi.

'Masaj salonu' yalanıyla 46 ilde 140 kişiyi dolandıran çete çökertildi

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

3 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgulanmak üzere Denizli'ye getirildi. Alınan ifadeler ve dosya dahilindeki deliller doğrultusunda 7 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i "Sanal eskort dolandırıcılığı yapmak" suçundan tutuklandı, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Kaynak: İHA

Denizli, Antalya, Muğla, Masaj, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Masaj salonu randevunuzu iptal etmemişsiniz, çalışanlar mağdur oldu' deyip 46 ilde 140 kişiyi dolandırdılar - Son Dakika


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