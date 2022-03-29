Masal evine dönüştürülen tarihi konak, kültürel mirası yeni nesil ile tanıştırıyor - Son Dakika

Sivas'ta Anadolu Masal Evi'ne dönüştürülen 19. yüzyılın sonlarından kalma tarihi konak, hem kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarıyor hem de bünyesindeki atölyelerle öğrencilerin hayal güçlerini ve el becerilerini geliştiriyor.

Kentte valilik tarafından restorasyonu aslına uygun yapıldıktan sonra 2014'te açılan tarihi Şükriye Özçalı Konağı, geçen yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilerek Milli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde hayata geçirilen "Anadolu Masalları Projesi" kapsamına alındı.

Tarihi dokusu ile Anadolu masalları konseptine uygun konağın içinde masal odaları, drama etkinlik alanı, tasarım, el sanatları, dokuma ve seramik atölyesi bulunuyor.

Her yaş grubuna hizmet verecek şekilde kurgulanan masal evinin çatı katında oluşturulan kütüphane ve okuma alanında ise kitap incelemeleri ve yazarlık çalışmaları yapılıyor.

Kırsaldaki okullar öncelikli

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının tüm yurtta eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle hayata geçirdiği "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi"ni rehber aldıklarını belirtti.

Projenin okullar arasında farklılıkların iyileştirilmesini ve dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin sosyal, kültürel alanlardaki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediğini aktaran Aslan, "Bu anlamda tarihi konak bize önemli fayda sağlıyor. Öncelikle kırsaldaki 86 okulumuzu projeye dahil ettik ve konaktaki faaliyetlerden ilk onların yararlanmasını sağladık." diye konuştu.

Anadolu Masal Evi'nin öğrencileri geçmişte yolculuğa götürdüğünü söyleyen Aslan, buradaki faaliyetlerin çocukların sosyal, kültürel, bilişsel ve davranışsal gelişimlerinin sağlanması açısından çok değerli olduğunu vurguladı.

Türk kültürüne has motifleri öğreniyorlar

Aslan, masal evinin çocukların geleceğine çok büyük katkılar sunduğuna dikkati çekerek, "Aslında biz yaşanmışlıkları olan bir yerde yaşanmış hayatları öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Mazi ile ati arasında bir bağ kurarak onların gelişimlerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi, özbenliğimizi, geçmişten gelen hayatlarımızı bugüne taşıyoruz." dedi.

Anadolu Masal Evi Müdürü Hülya Kara ise masallarla öğrencilere kültürel değerleri tanıttıklarını, atölyelerdeki çalışmalarla da hayal güçlerini geliştirdiklerini kaydetti.

İlk olarak öğrencilere masallar anlattıklarını, ardından masalı drama alanında canlandırdıklarını dile getiren Kara, "Daha sonra atölyelerimizde ebru, kat'ı gibi geleneksel sanatlarımızı öğreniyorlar. Seramik atölyemizde de Türk kültürüne has motifleri öğrenerek seramik boyuyorlar. Lise gruplarıyla ise daha çok yaratıcı yazarlık yapıyoruz. Burada kendi masallarını oluşturuyorlar." ifadelerini kullandı.

Masal evi kırsaldan gelemeyen öğrencilerin ayağına götürülüyor

Kara, masal evinin bütün yaş gruplarına hitap ettiğine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Randevularda önceliği kırsal kesimlerdeki öğrencilerimize veriyoruz. Ana okulundan liseye kadar özel eğitim öğrencileri de dahil tüm öğrencileri burada misafir ediyoruz. Ayrıca daha fazla çocuğumuz buradan faydalansın diye uzakları yakın ediyoruz. 'Onlar bize gelemiyorsa biz onlara gideriz' anlayışıyla ilçeler de dahil en uzak köylere kadar gidiyoruz. Bütün malzemelerimizle masal evini onların ayağına götürüyoruz."

Öğrencilerden Elif Rana Karakaya, tarihi konaktaki etkinliklere katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz, bize burada masallar anlattı, daha sonra birlikte ebru sanatıyla uğraştık. Arkadaşlarımızla çok güzel şeyler yaptık, çok eğlendik." dedi.

Atölye çalışmalarına katılan öğrencilerden Ahmet Sancar Yıldırım da en çok tahta üzerine resim yapmayı sevdiğini söyledi.