Son Dakika Haberleri: Maserati'den elektrikli ve otonom araç yatırımı
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Maserati'den elektrikli ve otonom araç yatırımı

53 dakika önce

CARMEDYA.COM – Maserati, Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) İtalya’ya yaptığı 5 milyar Euro’luk yatırım ile tesis yenileme, elektrifikasyon ve otonom sürüş teknolojileri kapsamındaki planlarını duyurdu. Maserati DNA’sına özgü sürüş dinamiklerinin yanında hızlı şarj özellikleri, yeni nesil elektrik bataryaları ve güç aktarma teknolojisiyle birleştirilecek olan araçlar, Modena, Cassino ve Torino’daki tesislerde üretilecek. Maserati, elektrikli araçlar, otonom sürüş...The post Maserati’den elektrikli ve otonom araç yatırımı appeared first on Carmedya.

Maserati'den elektrikli ve otonom araç yatırımı, System.String[]

CARMEDYA.COM - Maserati, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) İtalya'ya yaptığı 5 milyar Euro'luk yatırım ile tesis yenileme, elektrifikasyon ve otonom sürüş teknolojileri kapsamındaki planlarını duyurdu.



Maserati DNA'sına özgü sürüş dinamiklerinin yanında hızlı şarj özellikleri, yeni nesil elektrik bataryaları ve güç aktarma teknolojisiyle birleştirilecek olan araçlar, Modena, Cassino ve Torino'daki tesislerde üretilecek.


Maserati, elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve üretim hatlarındaki yenilikler kapsamında 5 milyar Euro tutarında yatırım planlıyor.


Plan dahilindeki yeni modeller, teknolojiyle Maserati'nin geleneksel değerlerini aynı potada birleştirecek benzersiz spor otomobiller olarak tasarlanıyor.


Markanın Modena'daki fabrikasında 800 milyon Euro'luk yatırım ile devreye alınacak yeni üretim hattının 2020 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanıyor. Elektrikli Maserati serisinin üretiminin plan dahilinde 2021 yılında başlaması bekleniyor.


Yenilikçi ve Elektrikli Maserati modelleri


Maserati'nin geleceğe yönelik hazırlıkları kapsamında, Maserati Ghibli, 2020 yılında markanın ilk elektrikli hibrit güç ve aktarma organına sahip otomobili olacak.


Elektrikli Ghibli, elektrikli güç ve aktarma organlarını sağlamak üzere üretim hattı yenilenen Modena fabrikasında üretilecek.


GranTurismo ve GranCabrio modelleri de elektrikli versiyonlarıyla Fiat Chrysler Auotomobiles'in 800 milyon Euro yatırım yaptığı Torino'daki tesisindeki üretim bandından inecek.


Markanın yepyeni elektrikli otomobili Maserati Utility Vehicle ise Cassino'da üretilerek, elektrikli araç pazarında önemli bir rolü üstlenecek.


Maserati'nin üreteceği tüm yeni elektrikli modeller; Levante, Quattroporte ve Ghibli olmak üzere Maserati ürün gamındaki güncel modellerin gelişen çizgisini tamamlayacak.


Otonom sürüş teknolojileri


Maserati, üreteceği elektrikli araçlarla birlikte mevcut ürün gamındaki modellerini de otonom sürüş özellikleri ile güncellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmiş otoyol asistanına sahip Maserati'de Seviye 2 ile başlayan otonom süreç, aracın şerit giriş çıkışlarını sağlayan ve sürücünün kontrolü kaybettiği durumlarda aracı yol kenarında güvenli bir şekilde durduran Seviye 3'e kadar uzanıyor.


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Maserati, Torino, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:27 
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