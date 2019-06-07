Son Dakika Haberleri: Maskeli İsrailli bir grup, Filistinli ailenin evine saldırdı
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Maskeli İsrailli bir grup, Filistinli ailenin evine saldırdı

1 saat önce

– Batı Şeria'da maskeli İsrailli bir grup yerleşimci, Filistinli bir ailenin evini taşladıktan sonra evin önünde park halinde olan aracın camlarını kırdı.

Maskeli İsrailli bir grup, Filistinli ailenin evine saldırdı, System.String[]
Batı Şeria'da maskeli İsrailli bir grup yerleşimci, Filistinli bir ailenin evini taşladıktan sonra evin önünde park halinde olan aracın camlarını kırdı.
Olay, Batı Şeria'da bulunan Kufr Yasuf bölgesinde meydana geldi. Ondan fazla maskeli İsrailli yerleşimci, Filistinli bir ailenin evini taşladı ve evin önünde park halinde olan aracın camlarını kırdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, maskeli yerleşimcilerin evin önüne yaklaştıkları; yerden aldıkları taş ve diğer sert cisimleri Filistinli ailenin evine doğru fırlattıkları; evin önünde park halinde olan aracın da camlarını kırdıkları görüldü.
Yerel medya, evin ve aracın hasar aldığını ve maskeli saldırganların aracı ateşe vermeye çalıştıklarını duyurdu.
HAARETZ: İSRAİL SORUŞTURMA BAŞLATTI
Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun saldırıyı teyit ettiğini ve konuya dair soruşturma başlattığını yazdı.
İsrailli yerleşimciler, bundan önce de çoğu kez İsrailli askerlerin nezaretinde benzeri eylemleri gerçekleştiriyordu. Filistinli ailelerin bölgeden uzaklaştırılmasını sağlayarıp, bölgeyi adım adım işgal ederek; terk edilen alanlara İsrailli ailelerin yerleştirilmesi sağlanıyor.

- Filistin
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:03 Kaynak: DHA
İsrail, Haaretz, Batı Şeria, Dünya
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