Maskesiz alışverişe yapan sağlık çalışanı polise zor anlar yaşattı - Son Dakika

Maskesiz alışverişe yapan sağlık çalışanı polise zor anlar yaşattı

05.05.2021 12:39

Eskişehir'de maske takmadan markete giren sağlık çalışanı kadın, ikazlara rağmen maske takmayı reddedince polisle tartışmaya başladı. Sağlık çalışanı olmasına rağmen kurallara riayet etmeyen kadına 900 lira para cezası kesildi. Para cezasına rağmen inatçı tavırlarını sürdüren kadın, ısrarla maske takmayacağını söyleyip olay yerinden ayrıldı.

Eskişehir'deki bir hastanede sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Selime Topçu, Odunpazarı'na bağlı Arifiye mahallesi İkieylül caddesi üzerinde bir markete girdi. Market çalışanlarının maske takması konusunda uyardığı Topçu, maske takmayacağını söyleyerek alışveriş yapmaya devam etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Market yöneticilerinin ihbarı üzerine markete gelen polis ekipleri genç kadını marketten çıkarttı. Pandemi döneminde maske takılmasının zorunlu olduğunu belirten polis memuru, Selime Topçu'ya, "Genelge var, pandemi nedeniyle maskesiz markete giremezsiniz" dedi. Buna rağmen maske takmayacağını söyleyen Topçu'ya, koronavirüs tedbirlerine uymadığı ve maske takmadığı için 900 lira idari para cezası için tutanak tutuldu.

"ANAYASAL HAKKIMI KULLANIYORUM"

Maske takmamasının Anayasal bir hak olduğunu öne sürerek polisle konuşmasını sürdüren Topçu, "Maske takmıyorum, çünkü Anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasa'da maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerekiyor. Olağanüstü hal ilan edilmeden genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı, maske takmaya itiraz ediyorum" dedi.

MASKE TAKMADAN GİTTİ

Tutanağın düzenlenmesinin ardından uyarıları dikkate almayan Selime Topçu, maskesiz bir şekilde marketin önünden ayrıldı.

Maskesiz alışverişe yapan sağlık çalışanı polise zor anlar yaşattı
Maskesiz alışverişe yapan sağlık çalışanı polise zor anlar yaşattı
Maskesiz alışverişe yapan sağlık çalışanı polise zor anlar yaşattı
Maskesiz alışverişe yapan sağlık çalışanı polise zor anlar yaşattı

Para Cezası, Odunpazarı, Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Maskesiz alışverişe yapan sağlık çalışanı polise zor anlar yaşattı - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Sağlıkçının yanındayız....: Mahkemeler bile bu kesilen cezaları iptal ediyor. Polis istediği kadar ceza yazsın. Anayasa da maske takmazsan ceza alırsın diye bir ibare yok. Ayrıca maske korusaydı bizi. Bu kadar insan virüs olmazdı. Demekki maskeler koruyucu değil. Labaratuvar ortaminda maskeye bakılınca bolu tünelo gibi genişlikler var. Ve virüste gözle görülemiyorsa maskeden her türlü geçer. İnsanlar karbondioksitten ölmeye başladı. Maske kapalı alanlar ve kalabalıklar dışında serbest kalmalı. Ormanda kimse yokken maske mi takılacak ? Yada bomboş bir sokakta ? Insanlar suç işlemiyor Ama ceza kesiliyor. Maske takmama özgürlüğü diye birşey var. Kurumlar kendi kuralları koyabilir. Maske takmazsan ürün alamazsın diyorlar. Ama dışarı da havadar ortamlarda yada spor yaparken karışamazsınız. Sağlık çalışanı sonuna kadar haklı.... Sağlık çalışanı sonuna kadar haklı. Cevap Yaz 12 19 Yayından Kaldır

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