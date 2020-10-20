MASKİ'den yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme - Son Dakika

MASKİ'den yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme

20.10.2020 15:49
MASKİ'den yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta sonu Sarıgöl, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta sonu Sarıgöl, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, geçtiğimiz hafta sonu aşırı yağışlar sonucu Sarıgöl ilçesinde meydana gelen su baskınları sonrasında incelemelerde bulundu. Genel Müdür Aslay, ilk olarak Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u makamında ziyaret etti. Başkan Selçuk ve Genel Müdür Aslay, daha sonrasında ilçede su baskınlarına neden olan dere yataklarında incelemeler gerçekleştirdi. Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz de inceleme programında hazır bulundu.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Sarıgöl ilçesinde yaşanan su baskınları nedeniyle zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği dolayısıyla dünyadaki anlık yağışlar artmakta ve bu da su baskınlarına neden olmaktadır. Sarıgöl ilçemizde de son yılların en hızlı ve aşırı yağışı görüldü. Dere yataklarının taşması sonucunda da ilçe merkezinde ve bazı köylerde taşkınlar meydana geldi. Sarıgöl Belediye Başkanımız Necati Selçuk ile yerinde incelemelerimizi yaptık ve MASKİ olarak vatandaşlarımızın bundan sonra zarar görmemesi için gerekli çalışmaları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında il genelinde teyakkuza geçti. Aşırı yağışlardan etkilenen Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar ve Musacalı mahallelerinde meydana gelen taşkınlar sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri hemen müdahalede bulunarak vatandaşların yanında oldu.

MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, Çampınar ve Musacalı mahallelerine giderek, incelemede bulundu. Yaşanan afet sonrasında bazı noktalarda su taşkını yaşandığını belirten Daire Başkanı Cem Çöllü, "Hafta sonu il genelinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrasında Çampınar ve Musacalı mahallelerimizde dere yataklarında taşkın meydana geldi. Ekiplerimiz tarafından anında müdahalede bulunuldu. Yerinde inceleme yaparak, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak Musacalı mahallemizdeki dere yataklarında gerekli iyileştirme ve temizlik çalışması hızlı bir şekilde yapılacak. Çampınar mahallemizde ise maalesef dere yatağı üzerinde zeytinlikler, hayvan ahırları ve yaşam alanları var. Dere yataklarında bu şekilde alanların açılması, derelerin kapatılması ya da çöplerin dökülmesi su taşkınlarının ilk sebebidir. Vatandaşlarımızın bu konulara özellikle dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz haftasonu Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen mahallesinde aşırı yağış nedeniyle yollarda su taşkını meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ilk andan itibaren vatandaşların yanında oldu. İtfaiye ekipleri yolda mahsur kalan araçlardan vatandaşları kurtardı. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı iş makineleri greyderler ile yolları açtı. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri de sel sularıyla gelen çamur ile kapanan ana kanalizasyon hatlarına müdahale ederek vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Göksel Topçu ve MASKİ İlçe Şefi Kerim Oruç Ali Orhan da mahallede incelemelerde bulundu. Selden zarar gören vatandaşları yalnız bırakmayan ve sorunlarını dinleyen Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Göksel Topçu, ekiplerin herhangi bir sorun yaşanmaması adına görev başında olduklarını belirtti. - MANİSA

MASKİ'den yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme
MASKİ'den yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme
MASKİ'den yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme
MASKİ'den yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme
MASKİ'den yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme
MASKİ'den yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme
MASKİ'den yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saruhanlı, Sarıgöl, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MASKİ'den yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme - Son Dakika

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