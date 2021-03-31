Masör olarak işe başladığı Halkbank Kulübünde 9 yıldır müdürlük yapıyor - Son Dakika

Masör olarak işe başladığı Halkbank Kulübünde 9 yıldır müdürlük yapıyor

31.03.2021 13:52

Ali Şenocak, 17 yıl önce masör olarak işe başladığı Halkbank Spor Kulübünde, 9 yıldır müdürlük yapıyor.

Ali Şenocak, 17 yıl önce masör olarak işe başladığı Halkbank Spor Kulübünde, 9 yıldır müdürlük yapıyor.

Halkbank Spor Kulübü Müdürü ve Takım Menajeri Ali Şenocak, masörlükten kulüp müdürlüğüne uzanan spor hayatını AA muhabirine anlattı.

Halkbank Kulübünün 35 yaşındaki genç yöneticisi Şenocak, Güngören Belediyespor ve Gebzespor altyapılarında futbol oynadığını, Gebzespor'da A takıma kadar çıktığını ancak sonra eğitimi seçtiğini belirtti.

Üniversite için 2004 yılında Ankara'ya geldiğini, çalışmak için masörlük belgesi aldığını ifade eden Şenocak, "O yıllarda üniversitede öğrenciyken Halkbank Kulübünde masör olarak göreve başladım. Spor lisesinde okudum. Ankara Üniversitesi Spor Yöneticiliğini ikincilikle bitirdim. Birkaç kulüple masörlük için görüşmüştüm, Halkbank kabul etti. Yaklaşık 5 yıl, okul bitene kadar Halkbank'ta masör olarak görev yaptım. Hentbol takımımız da vardı, bir yandan okul bir yandan kulüp oldukça yoğun bir tempoda çalışıyordum." diye konuştu.

"Okulda öğrendiğinizi sahada uygulamadığınız zaman bir anlamı olmuyor"

Şenocak, "Masörlükten artan zamanlarda o yıllarda kulüp müdürümüz Ömer (Ahi) abinin yanına girip spor yönetici işlerini öğrenmeye çalışıyordum. Okulda öğrendiğinizi sahada uygulamadığınız zaman bir anlamı olmuyor." ifadelerini kullandı.

O yıllarda birkaç yıl kulüpteki bazı sporcularla aynı evde kaldığını da dile getiren Şenocak, "Masörlüğe de devam ettim. Şu anda ev arkadaşlarımdan biri bizim A takımımızda oynuyor; Faik Samed Güneş." şeklinde konuştu.

Masörlükten kulüp yöneticiliğine yükselme süreciyle ilgili Şenocak, şunları kaydetti:

"O zamanki menajerimiz Ahmet Kavas'a sürekli 'hocam beni yanınıza alın ben size destek olayım, çünkü spor yöneticiliği okuyorum, sizden de bu işin sahada nasıl organize edildiğini öğrenmek istiyorum' diyordum. Sağolsun, başkanımız da kulüp müdürümüz ayrılınca, kulüp müdürü olarak bana güvendi. Müdürlüğe başladığımda çok gençtim. Tabii onları mahcup etmemek için gerçekten çok çalışıyordum, gece saat 12'lere kadar bütün eski dosyaları açıp kulüp nasıl yönetiliyor, organizasyonlar nasıl oluyor, sürekli arşivleri karıştırıp hata yapmamak için gerçekten çok mücadele verdim. Halkbank'ta 9 yıldır kulüp müdürü olarak görev yapıyorum, 17 yıldır bu kulüpteyim. Kulüp müdürlüğünün yanı sıra, 2018-2019 sezonunda kulüp menajerliği görevini de aldım."

"Avrupa CEV Kupası'nı aldık, Avrupa Şampiyonlar Ligi finalini organize ettik"

Spor kulübü yöneticiliğinin çok zor bir görev olduğuna değinen Şenocak, "Büyük bir grubu yönetiyorsunuz, bir sürü sorunlar oluyor. Herkes sorunlarının, sıkıntılarının çözüm makamı olarak sizi görüyor. Sizin de bir şekilde destek olmanız, sorunlarını dinleyip çözüm bulmanız gerekiyor. O anlamda çok yorucu oluyor ama hala göreve ilk başladığımdaki şevkle çalışmalarımı sürdürüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Organize ettikleri önemli spor faaliyetleri hakkında da Şenocak, "Ankara'da 2013 yılında CEV Kupası'nı aldık. Ankara'da, 2014'te erkeklerde Türkiye'de ilk defa Avrupa Şampiyonlar Ligi finalini organize ettik. Bu iki büyük organizasyonda çok ciddi görevlerde bulundum." şeklinde konuştu.

Voleybolda çok popüler sporcuları transfer ettiklerini belirten Şenocak, şöyle devam etti:

"Kulüpte William Reid Priddy, Matey Kaziyski, Osmany Juantorena gibi dünya starlarıyla çalıştım. Bu sporcularla gerçekten çok güzel başarılar elde ettik, bütün kupaları aldık. Birçok sporcu ile şu anda ülkelerinde olmasına rağmen görüşüyoruz. Sporcularla iletişimimiz onlar sporu bıraksa da devam ediyor. Priddy şu an ABD milli takımlarında voleybol antrenörlüğü yapıyor, halen görüşüyoruz."

"17 yıldır bu kulüpte 18 final oynadık, 13'ünü kazandık"

Halkbank'ın kupalara alışkın bir kulüp olduğunu aktaran Şenocak, "17 yıldır bu kulüpte 18 final oynadık, 13'ünü kazandık. 4 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa, bir Avrupa şampiyonluğumuz var, bir Avrupa Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Gerçekten başarılara alışkın bir kulübüz." ifadelerini kullandı.

Takım oyuncusu Çapkınoğlu: "Takımda herkes onu çok seviyor"

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Hakkı Çapkınoğlu ise Kulüp Müdürü Şenocak'ın çalışmalarına ilişkin, "Ali ağabey kulübün eli ayağı, bütün işlerimize o bakıyor. İlk transfer olduğumda 2017'de tanıştım, o günden bugüne çok güzel diyaloglarımız oldu, her konuda bize yardımcı olur. Takımda herkes onu çok seviyor." dedi.

Çapkınoğlu, "Ben sonradan öğrendim, masörlükten, oralardan başlayıp, emek verip buralara kadar gelmek çok güzel bir şey. Bizim sporculukta da altyapıdan başlıyorsun, en iyi yerlere gelmeye çalışıyorsun, onunki de öyle bir hikaye, güzel bir hikaye." değerlendirmesini yaptı.

Halkbank Spor Kulübü Basın Danışmanı Hasan Kulaç da "Ali müdür deyince aklıma dostluk gelir. Ali, voleybolun içindeki herkese dosttur, voleybolu da iyi bilir. Halkbank, İstanbul takımlarından ve diğer takımlardan farklı bir yerdedir, bu kulübün meşakkati ve işi çoktur. Ali, gece gündüz hiç 'öf' demeden, kimseyi kırmadan sadece kendisi yorularak bu kulübün işlerini yapar." şeklinde konuştu.

Masör olarak işe başladığı Halkbank Kulübünde 9 yıldır müdürlük yapıyor
Masör olarak işe başladığı Halkbank Kulübünde 9 yıldır müdürlük yapıyor
Masör olarak işe başladığı Halkbank Kulübünde 9 yıldır müdürlük yapıyor
Masör olarak işe başladığı Halkbank Kulübünde 9 yıldır müdürlük yapıyor

Güngören Belediyespor, Şampiyonlar Ligi, Halkbank, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Masör olarak işe başladığı Halkbank Kulübünde 9 yıldır müdürlük yapıyor - Son Dakika


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