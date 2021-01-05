MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'dan ilk paylaşım: Birinci olacağım dedim ukalalık sandılar

6 aydır TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, pazar akşamı yayınlanan bölümle final yaptı. MasterChef 2020 büyük finalinde Barbaros Yoloğlu ile Serhat Doğramacı yarıştı. Canlı yayındaki mücadele sonunda MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı oldu.

"1 KUPA 2 ŞAMPİYON VAR"

MasterChef'te kupayı Barbaros'la birlikte kaldıran Serhat'ın "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var. Biz bunu uzun bir süre götürebilirdik. O yüzden ben bunu tek başıma kaldıramayacağım. O yüzden bu kupayı dostum ile kaldıracağım" sözleriyle sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetmişti.

"BASİT BİR ŞEKİLDE ŞAMPİYON OLACAĞIM DEDİM UKALALIK SANDILAR"

Final sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Serhat Doğramacı, yarışmanın ilk gününde dediği "Basit bir şekilde birinci olacağım" sözlerini yeniden hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Bazen son değil sona giden yolculuktur önemli olan. Herkes kazanabilir, eğer bunun bir üstünü yapmak istiyorsanız bu nasıl kazandığınız ve kimleri geçtiğinizle alakalıdır. Basit bir şekilde şampiyon olacağım dedim ukalalık sandılar. Açıkladım, kıvırma dediler. Uyguladım, oynuyor dediler. Ve şimdi karşınızda bir değil iki tane dürüst, adil, hak yemeyen ve yedirtmeyen. Birbirine karşı bir sürü oyun kaybetmiş ama birinde bile saygısızlık yapmamış düşman yerine dost olmuş, basit bir şekilde şampiyon olmuş insan var. Biri kupalı biri kupasız... #1kupa2şampiyon"

"ZOR AMA GÜZEL BİR YOLCULUKTU"

"Bütün yarışmacı arkadaşlarımıza ve Acun Medya ailesine sonsuz teşekkürler. Her şey bir yana benim için en önemlisi olan iyiliği gördüm içinizde. Çalışanları, yarışmacıları sahiplenmeniz. Size zarar verecek olsa bile gözünüzü kırpmadan düşeni kaldırmanız ve bunlardan kimsenin haberinin olmaması bu iyiliklerin niyetinin de temiz olduğunun en büyük göstergesi. Çok zor ama güzel bir yolculuktu, sağlıcakla kalın."

ÜNLÜ ŞEFLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Serhat Doğramacı, bir diğer paylaşımında da "Kötü tabak çıkardığımızda üzülen, iyi tabak çıkardığımızda sevinen, gözleri dolan ve yeri geldiğinde ayakta alkışlayan siz üç birbirinden farklı ama kalplerinin temizliği bir olan değerli insanlarla 6 ay geçirmek, beraber gülmek, beraber ağlamak ve bunu milyonlar önünde yapmak... Ne macera ama... Hep doğrularımı ve inandıklarımı savundum bu hayatta ve doğal olarak MasterChef'te. Hiçbir zaman haddimi veya saygı sınırlarını aşmamaya çalıştım. Sizlere karşı da bir hatam olduysa affola, hem değerli şefler hem abiler hem de güzel dostlar oldunuz. Biz bu insanlardan eğitim aldık demenin gururunu yaşarken siz biz bu insanları eğittik demenin gururunu yaşadınız. Her şey için teşekkürler, ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı.