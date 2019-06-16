Son Dakika Haberleri: Mavi fularlılar balıkların göçünü izledi
Son Dakika Yaşam Haber

Mavi fularlılar balıkların göçünü izledi

1 saat önce

Van yemek ve mutfak kültürünü gönüllü olarak tanıtan kadınlardan oluşan 'Mavi Fularlılar' grubu Erciş ilçesine giderek inci kefali balığının göçünü izlediler.

Mavi fularlılar balıkların göçünü izledi, System.String[]
Van yemek ve mutfak kültürünü gönüllü olarak tanıtan kadınlardan oluşan 'Mavi Fularlılar' grubu Erciş ilçesine giderek inci kefali balığının göçünü izlediler.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefali üreme öncesi adaptasyon için akarsu ağızlarına gitmeye çalışırken, bu doğal göç Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye'deki Bendimahi Çayı'nda farklı bir görsel sunuyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalini izlemek için merkez ve çevre illerden onlarca vatandaş bölgeye akın ediyor. Van yemeklerini, Van kahvaltısını, Van'ın tescilli yemeklerinden keledoşu, çay kültürünü, Van'da Ramazan sofasını ve Van balığı pişirme çeşitlerini ulusal kanallarda tanıtan Mavi Fularlılar bu kez de, yumurtalarını bırakmak için suyun tersine giden inci kefali balığının göçünü izlemek için Erciş ilçesindeki Deli Çay'a gittiler. Bir yandan balıkların göçünü izleyen Hazırladıkları Van'a has yemek ve tatlıları da beraberinde götüren grup, hem balıkların göçünü izlediler, hem de doyasıya eğlendiler. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
Van Gölü, Muradiye, Erciş, Van, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi CHP'li Özel'den MHP'nin paylaştığı videoya tepki: Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokakta yürüyen gencin suratına tiner attılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 11:50:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mavi fularlılar balıkların göçünü izledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]