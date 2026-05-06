Maya Bora’dan 15 yıllık sanat yolculuğu İzmir’de sergileniyor

06.05.2026 11:58
Dijital ve geleneksel sanatı bir araya getiren Maya Bora, 15 yıllık üretimini İzmir Mask Müzesi’nde sergiliyor. Artırılmış gerçeklik destekli eserlerin de yer aldığı sergi, sanatseverlere interaktif ve farklı bir deneyim sunuyor.

İllüstrasyon dünyasının ödüllü isimlerinden Maya Bora, 15 yıllık sanat serüvenini kapsayan retrospektif sergisiyle İzmir’de sanatseverlerle buluştu. Necdet Alpar Mask Müzesi’nde açılan sergi, geleneksel tekniklerle dijital sanatı bir araya getirerek ziyaretçilere alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor.

DİJİTAL VE GELENEKSEL SANATIN BULUŞTUĞU ÖZEL SERGİ

Karikatürden illüstrasyona, serigrafiden artırılmış gerçeklik uygulamalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan eserler, Maya Bora’nın 15 yıllık üretim sürecini tek bir anlatı altında topluyor. Sanatçının farklı disiplinleri bir araya getirdiği sergi, izleyiciyi klasik sergi anlayışının ötesine taşıyarak teknolojiyle iç içe bir sanat deneyimi sunuyor.

Ziyaretçiler, mobil cihazlarını kullanarak eserleri izlediğinde çalışmaların canlandığını ve hareket kazandığını deneyimleyebiliyor. Bu yönüyle sergi, sanatın statik yapısını aşarak interaktif bir boyuta taşınıyor.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE İNTERAKTİF DENEYİM ÖNE ÇIKIYOR

Sergide yer alan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojili çalışmalar, izleyicilere farklı bir perspektif sunuyor. Kağıt üzerindeki figürler mobil cihazlarla görüntülendiğinde animasyonlara dönüşerek sanatla teknoloji arasındaki bağı güçlendiriyor.

Sanatçı Maya Bora, bu yaklaşımın özellikle yeni neslin ilgisini çektiğini belirterek, dijital dünya ile geleneksel sanat arasındaki köprüyü güçlendirmeyi hedeflediğini ifade ediyor. Ayrıca sergide çocuk kitapları, mobil oyun projeleri ve illüstrasyon çalışmaları da yer alıyor.

ULUSLARARASI BAŞARILAR VE ÖZGÜN SANATSAL DİL

Bugüne kadar 30’a yakın ulusal ve uluslararası ödül kazanan Maya Bora, 11’den fazla resimli kitap ve çeşitli dijital projelere imza attı. Sergide yer alan 15 eser, sanatçının kariyerindeki önemli durakları yansıtırken, özgün tarzını da ortaya koyuyor.

Bora, eserlerinde hem eğlenceli hem düşündürücü bir anlatım dili kullanarak izleyiciyi farklı düşünsel alanlara yönlendiriyor. Sergi, aynı zamanda sanatçının gelecekte hayata geçireceği projeler için de bir eşik niteliği taşıyor.

SERGİ SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

İzmir Mask Müzesi’nde kapılarını açan sergi, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren yapısıyla yoğun ilgi görüyor. 15 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek olan sergi, sanatseverleri hem görsel hem de deneyimsel bir yolculuğa davet ediyor.

Maya Bora, sergisini ailesine ithaf ettiğini belirterek, tüm sanatseverleri bu özel deneyimin bir parçası olmaya çağırıyor.

Haber: Fulya Omaç

Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:56
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Hürmüz'de Fransız gemisi vuruldu
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
CHP kurultay davası ertelendi
