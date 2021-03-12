MCBÜ KAM'da çevrimiçi 'Dünya Kadınlar Günü' paneli - Son Dakika

MCBÜ KAM'da çevrimiçi 'Dünya Kadınlar Günü' paneli

12.03.2021 13:33
MCBÜ KAM'da çevrimiçi 'Dünya Kadınlar Günü' paneli, System.String[]

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAM) tarafından düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli", çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAM) tarafından düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli", çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü MCBÜKAM Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Aydın'ın yaptığı panele, iki farklı şirketin genel müdürü olan Mine Kaya ve Gülçin Güloğlu konuşmacı olarak katıldı.

Mine Kaya, 'Kadın ve İş Dünyası' başlıklı konuşmasında; kadınların sektörleri ile ilgili daha fazla şey öğrenmelerini, daha sıkı çalışmalarını ve daha araştırmacı olmalarını önererek, "Kadınlar iş hayatında çok daha başarılı olabilmek için aşırı duygusallık göstermemeli, bunu kontrol etmeyi öğrenmeli, çalışma saati ve koşullarında erkekler gibi esnek olmalıdır. Eğer iş hayatında eşit muamele görmek ve takdir edilmek istiyorsak, kendimize has bazı ayrımcılıkları istemekten vazgeçmeliyiz. Yabancı dil bilgimizi geliştirmeli ve teknolojiyi çok iyi kullanmalıyız. Özel hayatımız iş hayatımıza asla engel olmamalı. Bu konuda iyi bir organizasyon yaparsak hem özel hayatımızı hem de iş hayatımızı eksiksiz ve yeterli bir şekilde sürdürebiliriz." dedi.

Gülçin Güloğlu ise yaptığı konuşmasında 'Pandemi Döneminde İş Yaşamında Kadın' başlığı çerçevesinde, pandemi döneminde Yeni Zelanda ve Almanya gibi kadınlar tarafından yönetilen ülkelerin daha başarılı olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzyılın kadınların yüzyılı olduğunu düşünüyorum." açıklamasına yer verdi. Öğrencilere girişimcilik hakkında da ipuçları veren Güloğlu, "Girişimciliğin on altın kuralı: hedef belirlemek, hedefe yönelik donanımınızı artırmak, çok çalışmak ve iş ayırt etmemek, sabırlı olmak, fark oluşturmak, iyi iletişim yeteneği, empati kurabilmek, beklentileri düşük tutmak, hayal kurmak ve bu hayallerin peşinden gitmek, doğru ve dürüst olmaktır. Kadınlar olarak risk almalı, korkmamalı, karşımıza çıkan negatif durumları da fırsata çevirmeyi bilmeliyiz." diye konuştu.

MCBÜKAM Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Aydın, Mine Kaya ve Gülçin Güloğlu'na verdikleri değerli bilgiler için teşekkür ederek, kendilerini pandemi süreci bittiğinde öğrencilerle tekrar bir araya getirmek istediğini dile getirdi. - MANİSA

MCBÜ KAM'da çevrimiçi 'Dünya Kadınlar Günü' paneli
MCBÜ KAM'da çevrimiçi 'Dünya Kadınlar Günü' paneli

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, dünya kadınlar günü, Mine Kaya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MCBÜ KAM'da çevrimiçi 'Dünya Kadınlar Günü' paneli - Son Dakika


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