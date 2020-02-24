Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" komik operasını tekrardan sahneleyecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat'ta Kültür Merkezi'nde sunulacak operanın rejisörlüğünü Yekta Kara, orkestra şefliğini Nezih Seçkin, dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı, ışık tasarımını Tarı Deniz yapacak.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstleneceği 2 perdelik komik operada başlıca rolleri Funda Uyanık, Bülent Bezdüz, Kazım Erdem Özdemir, Faik Mansuroğlu ve Pınar Duygu Çınar paylaşıyor.

Librettosu Felice Romani tarafından yazılan eser, Napoli'de bir kafede garsonluk yapan Nemorino'nun, patronu Adina'ya olan aşkını anlatıyor.

28 Kasım 2019'da promiyeri yapılan eser, sanatseverlerden beğeni almıştı.