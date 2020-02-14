MDTist "Dansın Ustaları" gösterisi sunacak - Son Dakika
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MDTist "Dansın Ustaları" gösterisi sunacak

6 saat önce

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu'nun (MDTist) yeni gösterisi "Dansın Ustaları", şubat ve mart ayında sanatseverlerle buluşacak.

MDTist

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu'nun (MDTist) yeni gösterisi "Dansın Ustaları", şubat ve mart ayında sanatseverlerle buluşacak.

Ülke çapında dans sanatının önde gelen ve usta kabul edilen koreograflarından Mehmet Balkan, Uğur Seyrek, Aydın Teker ve Beyhan Murphy'nin eserlerinden oluşan gösteri, 20 ve 26 Şubat ile 4 Mart'ta Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

"Dansın ustaları" gösterisinin programını; Mehmet Balkan'ın Tokyo Balesi için yaptığı "Siyah ve Beyaz" eserinin bir uyarlaması, Uğur Seyrek'in çeşitli devlet balelerinde oynamış olan "Kimlikler" ve "Kurban" adlı iki modern bale eseri, Aydın Teker'in çizgi dışı üslubu ile yarattığı "Stkh" ve Beyhan Murphy'nin popüler eseri Güldestan'dan "Cafe de Nar" oluşturuyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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