MEB'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" konseri - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanlığınca "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla konser düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen programda, sanatçı Aylin Şengün Taşçı'nın seslendirdiği eserleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenler dinledi.

Konseri, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili ve Petek Aşkar ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer ve eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk da izledi.