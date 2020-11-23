MEB'den Öğretmenler Günü'ne özel klip - Son Dakika

MEB'den Öğretmenler Günü'ne özel klip

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı klibi yayınladı. Ayten Alpman'ın 1972'de seslendirdiği 'Bir Başkadır Benim Memleketim' isimli şarkıdan uyarlanan 'Bir Başkadır Benim Öğretmenim' isimli eseri ise Sertap Erener seslendirdi.

Düzenlemesini müzisyen Emre Kula'nın yaptığı eser, Öğretmenler Günü için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Bakan Ziya Selçuk'un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Klipte, pandemiden dolayı okullarda çekilmiş arşiv görüntülerinin kullanıldığı belirtildi. Bakan Selçuk, klipte bilgi ve sevgileriyle çocuklara ışık olan öğretmenlerin; bugün görevde olan 1 milyon öğretmen, yıllarca büyük bir fedakarlıkla eğitim meşalesini taşıyan emekli öğretmenler ve şehit öğretmenlerle ebediyete uğurlanan tüm öğretmenleri temsil ettiğini belirtti. Selçuk açıklamasının devamında "Şarkıyı öğretmenlerimize uyarlayan ve güzel sesiyle bizlere ulaştıran sanatçımız Sertab Erener ve müzisyen Emre Kula'ya, klibin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 2012 yılında yitirdiğimiz, bizi bu unutulmaz şarkı ile birbirimize kenetleyen Ayten Alpman'ı da saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.