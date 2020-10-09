Mecidiyeköy'de metrobüs arıza yaptı, durakta yoğunluk oluştu - Son Dakika

Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüsün arıza yapması sonucu, durakta yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe kuralının unutulduğu durağa gelen vatandaşlar uzun süre metrobüs arızasının giderilmesini bekledi. Arıza nedeniyle metrobüsler ters yönden durağa yanaşırken, yolcular metrobüse binmek için metrobüs yolunda yürüdü. Arıza yapan metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasıyla birlikte seferler normale dönerken, duraktaki yoğunlukta yavaş yavaş azalmaya başladı.

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı 'nda bir metrobüsün arıza yapması sonucu, durakta yoğunluk oluştu. Arıza yapan metrobüsün çekiciyle kaldırılmasıyla, seferler normale döndü.

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