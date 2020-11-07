Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı - Son Dakika

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı

07.11.2020 11:24
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı, System.String[]

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda seferler başladı ve günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı.

Mecidiyeköy- Mahmutbey Metrosu'nda seferler başladı ve günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı.

15 istasyonlu 18 kilometrelik Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu, İstanbullular tarafından tercih edilen bir hat haline gelmeye başladı. Tam 6 ilçeden geçerek 1,5 saatlik yolu 32 dakikaya indiren metroya binmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, hızlı, konforlu ve güvenli yolculuğun tadını çıkartıyor. İlk gün 56 bin vatandaşın kullandığı hatta yolculuk sayısı ilk haftanın sonunda 80 bini aştı. Son bir haftada, farklı güzergahlardan aynı yöne yolculuk yapılan metrobüs hattı ile E-5 Karayolu trafiğinde de kısmı rahatlamalar görüldü.

Metrobüs hattında 570 bin civarındaki hafta içi günlük ortalama yolcu sayısı, Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu'nun açıldığı son bir haftada 530 binlere geriledi. 6 Kasım Cuma günü ise 520 bin olarak gerçekleşti.

E-5 Karayolu'nun Mecidiyeköy - Küçükçekmece arasındaki güzergahı ile TEM'in Avrupa Yakasındaki araç trafiğinde de metronun açılışına bağlı olarak kısmi bir düşüş yaşandı. E-5 trafiğinden metrodan sonra hafta için günlük ortalama 8 bin araç çekilerek, sayı 720 bin 500'e düştü. TEM'den ise günlük ortalama 154 bin araç çekilerek, hafta içi günlük ortalama araç sayısı 2 milyon 382 bin 500'den, 2 milyon 226 bine indi.

Yaklaşık 3 milyona yakın İstanbullunun yaşadığı 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak. Birçok noktada diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegre olan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesi ile dünyada 1. sırada yer alıyor.

İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu'nda, her istasyonda bir amir; her araçta ise sürücüsüz metro acil müdahale personelleri hazır bulunuyor.

Oldukça yoğun bir güzergahta hizmet veren metro; İstanbul'un en yoğun nüfusunu barındıran Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kağıthane ve Şişli ilçelerden geçiyor. Bu bölgelerden geçen dikey hatların beslenmesiyle 3 milyonluk bir nüfusun Avrupa Yakası'nın; iş, eğitim, eğlence ve kültür alanlarını barındıran bölgelerine erişimini kolaylaştırılmış oldu.

Öte yandan, hattın tamamı engelli erişimine yüzde 100 uygun hale getirildi. Araçlarda İndüksiyon Döngü Sistemi adı verilen, sadece engelli bireylerin işitme cihazları aracılığıyla duyabileceği frekansta yayın yapılıyor.

Birçok metro ve metrobüs ile entegre olan metronun Kabataş ayağı açılınca, deniz yoluyla da bütünleşmesi sağlanacak. M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı- Hacıosman metrosu ve metrobüsle; Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla; Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat- Başakşehir metrosuyla entegre olacak. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı tamamlandığında, Alibeyköy istasyonundan bu hatta aktarma yapmak mümkün olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı'na giden metro hattı tamamlandığında Kağıthane istasyonundan aktarma yaparak havalimanına ulaşılabilecek.

Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunun açılmasıyla birlikte, İstanbul'daki metro hattı uzunluğu 172,25 kilometreye yükseldi. Toplu taşımadaki raylı sistem kullanım oranı ise yüzde 17,8'den yüzde 22,3'e yükselmesi öngörülüyor. - İSTANBUL

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı

Mecidiyeköy, Mahmutbey, Metro, Araç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Görevden alınan Murat Uysal'ın 16 aylık karnesi! Doları 5.72'den devralıp 8.51'de bıraktı Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü
ABD'de seçimlerin gölgesinde korkunç koronavirüs rekoru: Bir günde 132 bin yeni vaka ABD'de seçimlerin gölgesinde korkunç koronavirüs rekoru: Bir günde 132 bin yeni vaka         
11:15
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı         
10:50
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı         
08:42
Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar         
08:30
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı         
03:51
Akrabasına misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu Akrabasına misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu         
01:10
Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi         
23:44
Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı         
21:46
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 12:00:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei