Meclis Başkanı Şentop: BM kuruluş misyonlarını yerine getirmekten çok uzak - Son Dakika

Meclis Başkanı Şentop: BM kuruluş misyonlarını yerine getirmekten çok uzak

26.11.2020 14:11
Meclis Başkanı Şentop: BM kuruluş misyonlarını yerine getirmekten çok uzak, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün uluslararası kuruluşların bir kısmı, özellikle de BM kuruluş misyonlarını yerine getirmekten çok uzaktır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün uluslararası kuruluşların bir kısmı, özellikle de BM kuruluş misyonlarını yerine getirmekten çok uzaktır. Uluslararası kuruluşların, sadece belirli ülkelerin çıkarlarına değil, tüm insanlığın yararına hizmet etmesi gerektiğini ve bu yönde kapsamlı reformların ihtiyaç haline geldiğini düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclisi tarafından Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla düzenlenen, 'Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan parlamentarizminin oluşumu ve gelişimindeki rolü' konulu programa video konferansla katıldı. Nazarbayev'in, Kazakistan'ı bölgede önemli ve güçlü bir aktör haline getirdiğini kaydeden TBMM Başkanı Şentop, "Şüphesiz Kazakistan'ın tüm dünya tarafından takdirle izlenen yükselişinde, Sayın Nazarbeyev'in demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün gelişimi yönünde attığı adımların da önemli bir yeri vardır. Zat-ı devletleri, güçlü lider kimliğinin yanında ülkesinde demokrasinin tahkim edilmesini ve modernleşmenin hız kesmeden sürdürülmesini başaran ve en önemlisi bunu bizzat arzulayan, bu yönde sarsılmaz bir irade gösteren nadir liderlerden biridir. Özellikle 2017'deki anayasa değişikliği ve sonrasında atılan adımlarla parlamenter yetkilerin genişletilmesi, parlamentonun güçlendirilmesi ve dolayısıyla Kazak halkının yönetimdeki temsilinin artırılması; Sayın Nazarbayev'in demokrasi ve devlet anlayışının en somut örneklerinden olmuştur" dedi.

'TÜRKİYE, 'YENİDEN ASYA' BAŞLIĞIYLA GİRİŞİM BAŞLATTI'Parlamentoların, artık sadece bir yasama ve denetleme organı olmanın ötesinde dış politikanın da önemli aktörü haline geldiğini kaydeden Şentop, şöyle konuştu: "Parlamenter diplomasi, özellikle çok taraflılık ve uluslararası kurumlar bağlamında her geçen gün güçlenmekte; geleneksel diplomasi kanallarının çıkmaza girdiği durumlarda yol gösterici bir pozisyona sahip olmakta, yeni alanlar ve iletişim mecraları açmaktadır. Esasen Türkiye olarak 'Avrasya Parlamento Başkanları Süreci'ni ziyadesiyle önemsiyoruz. Asya ve Avrupa kıtalarının ayrılmaz bir parçası olan Türkiye, Avrasya coğrafyasında sürmekte olan kapsamlı dönüşüme uygun bir şekilde 'Yeniden Asya' başlığıyla bir girişim başlatmıştır. Türkiye olarak bu iki kadim kıtanın, tecrübelerini ve yeniden ortaya çıkan çok yönlü dinamizmlerini tek potada eriterek dünyaya yeni bir ufuk açmalarını, genç bir ses vermelerini arzuluyoruz. Dolayısıyla son yıllarda ivme kazanan parlamenter diplomasi süreçlerini ve parlamentolar arası zirveleri bu açıdan değerlendirmenin de çok önemli olduğu kanaatindeyim."

Bu kapsamda parlamenter diplomasinin kurumsal olarak yürütülmesini sağlayan platformlar olarak parlamenter asamblelerini önemli bir imkan olarak gördüğünü belirten Şentop, "Diğer taraftan ne yazık ki bugün uluslararası kuruluşların bir kısmı, özellikle de BM kuruluş misyonlarını yerine getirmekten çok uzaktır. Uluslararası kuruluşların, sadece belirli ülkelerin çıkarlarına değil, tüm insanlığın yararına hizmet etmesi gerektiğini ve bu yönde kapsamlı reformların ihtiyaç haline geldiğini düşünüyorum. Bu bağlamda da parlamenterlere ve parlamenter diplomasiye büyük sorumluluk düştüğü inancındayım" dedi.


Meclis Başkanı Şentop: BM kuruluş misyonlarını yerine getirmekten çok uzak
Meclis Başkanı Şentop: BM kuruluş misyonlarını yerine getirmekten çok uzak

Birleşmiş Milletler, Mustafa Şentop, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Meclis Başkanı Şentop: BM kuruluş misyonlarını yerine getirmekten çok uzak - Son Dakika


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