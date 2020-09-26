MEDAŞ çalışanlarını ödüllendirdi - Son Dakika

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir illerinin elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) hem tüketicilerine daha iyi hizmet verebilmek hem de bu zor günlerde çalışanlarının motivasyonlarını yükseltebilmek için şirket içerisinde yarışma düzenledi. Yarışmanı sonunda çalışanlar ödüllendirildi.

Şirket çalışanları, tüketicilerin elektrik sayaçlarının okunması ve kontrol edilmesi adına yapılan düzenli ziyaretlerde kapalı olan ve uzun süredir sayacına ulaşılamadığı için hem sayaç endeksleri okunamamış hem de sayaç kontrolleri yapılamamış tüketicilere ulaşıp gerekli kontrolleri yapabilmek için birbirleri ile yarıştı. Oluşturulan tatlı rekabet ortamında sayacına erişilemediğinden uzun süredir gerekli kontrolleri yapılamamış pek çok tüketiciye ulaşılarak hizmet verildi. Yarışma sonrasında üstün başarı gösteren personellere de ödülleri verilerek mükafatlandırıldı. Ayrıca MEDAŞ yetkileri ile yapılan görüşmede yetkililer; her ay periyodik olarak elektrik sayaç endekslerinin okunması ve kontrollerin yapılmasının EPDK mevzuatları ile zorunlu kılındığını, bunun için de tüketicilerin sayaçlarının okunamadığı ve kontrollerinin yapılamadığı aylarda bölgede görevli işletmelerine ya da çağrı merkezine başvurup randevu alarak işlemlerinin gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. - KONYA