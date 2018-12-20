Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Galatasaray Spor Kulübü Üyeliğimi Sonlandırdığımı...

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Galatasaray Spor Kulübü Üyeliğimi Sonlandırdığımı...

1 saat önce

IHAAW121807-SPO/20-12-2018- Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Galatasaray Spor Kulübü üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum" dedi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ:
IHAAW121807-SPO/20-12-2018

- Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Galatasaray Spor Kulübü üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum" dedi. 20.12.2018 12: 18: 07 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:25 Kaynak: İHA

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Galatasaray Spor Kulübü, Spor
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