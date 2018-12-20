Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Galatasaray Spor Kulübü Üyeliğimi Sonlandırdığımı...
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IHAAW121807-SPO/20-12-2018- Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Galatasaray Spor Kulübü üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:25 Kaynak: İHA
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