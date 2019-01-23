Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Demba Ba Ayrı Çalıştı

Medipol Başakşehir'de Demba Ba Ayrı Çalıştı

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın saat 13.00'te deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sonlandırdı.

Medipol Başakşehir'de Demba Ba Ayrı Çalıştı, System.String[]


Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın saat 13.00'te deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sonlandırdı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen idman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden çalışma geniş alanda oyunla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekipte takıma yeni katılan Demba Ba, ısınma hareketlerinin ardından çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:21 Kaynak: DHA

Demba Ba, Hatayspor, Türkiye Kupası, Başakşehir, Spor
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