Medipol Başakşehir'de Demba Ba Ayrı Çalıştı

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın saat 13.00'te deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sonlandırdı.





Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın saat 13.00'te deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sonlandırdı.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen idman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden çalışma geniş alanda oyunla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekipte takıma yeni katılan Demba Ba, ısınma hareketlerinin ardından çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.



- İstanbul

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yeni Golcü Demba Ba, Başakşehir'de İlk Antrenmanına Çıktı

Yönetimin Çin'den Futbolcu Getirememesi, Fatih Terim'i Çılgına Çevirdi

Adana Demirspor: Vagner Love Yurt Dışına Gitmek İstiyor, Transferden Vazgeçtik

G.Saraylı Yönetici Abdurrahim Albayrak: Transfer Yapacağız, Olumsuz Bir Durum Yok