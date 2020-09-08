Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas oyunuyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 22:43 - Kaynak: AA
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