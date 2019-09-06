Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı, ayak tenisiyle sona erdiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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