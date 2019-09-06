Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

32 dakika önce

Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı, ayak tenisiyle sona erdiği belirtildi.

Milli takımlarda bulunan Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Edin Visca, Okechukwu Azubuike ve Aziz Eraltay'ın idmana katılmadığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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