Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

2 saat önce

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 20 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 20 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor'u 1-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, Trabzonspor müsabakası öncesinde ilk çalışmasını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması yaptı.

Hatayspor maçında süre alan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcuların ise antrenmanın basına kapalı bölümünde çift kale maç yaptığı bildirildi.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Futbol, Başakşehir, Trabzonspor, Spor
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