Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'den Fuar Ziyareti

Medipol Başakşehir'den Fuar Ziyareti

20 dakika önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolculardan Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah ve İrfan Can Kahveci, takımın forma sponsoru olan Deco Vita'nın standını ziyaret etti.

Medipol Başakşehir'den Fuar Ziyareti, System.String[]


Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolculardan Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah ve İrfan Can Kahveci, takımın forma sponsoru olan Deco Vita'nın standını ziyaret etti. CNR Expo'da düzenlenen fuara katılan Avcı ve futbolcular, ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra forma imzaladılar.

Abdullah Avcı, hem spora hem de takıma destek olan firmaya teşekkür ederek, "Biz tabii buraya gelmedikten sonra seramikle alakalı pek bir şey bilmiyorduk. Sadece dışarıdan görüntüsü ile bakıyorduk ama son yapılan çalışmalara baktığımda sağlıkla ilgili de son derece önemli organizasyonları var. 100 ülkeye de ihracat var. Bu son derece önemli bir rakam. Onların yaptığı ihracatı biz de futbolda hem Türkiye'yi temsi ederek hem de oyuncu vererek uygularız. Organizasyon için herkese teşekkür ederim" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:39 Kaynak: DHA

Emmanuel Adebayor, Abdullah Avcı, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Futbolcu, Arabayı Perte Çıkarıp Fotoğraf Paylaştı Akhisar Maçında Robinho'nun Hareketi Visca'yı Onurlandırdı

Hikmet Karaman'ın Şansı Fenerbahçe'ye Tutmuyor Galatasaray, Avrupa Ligi Kadrosuna Mitroglou'yu Dahil Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 15:59:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'den Fuar Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]