Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

11.05.2022 17:24
Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

Medipol Başakşehir, Sırp futbolcusu Danijel Aleksic'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Sırp futbolcusu Danijel Aleksic'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Danijel Aleksic'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Sırp futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Danijel Aleksic'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

(İHA)

Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı
Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

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Kaynak: İHA

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