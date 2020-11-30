Medipol Başakşehir-Leipzig maçını İspanyol hakem Grande yönetecek - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Leipzig maçını İspanyol hakem Grande yönetecek

30.11.2020 18:35
Medipol Başakşehir-Leipzig maçını İspanyol hakem Grande yönetecek, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü sahasında Almanya'nın Leipzig takımıyla yapacağı maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek.

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü sahasında Almanya'nın Leipzig takımıyla yapacağı maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Grande'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Carlos Yuste ile Roberto Alonso Fernandez yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

Başakşehir, Almanya, Leipzig, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Leipzig maçını İspanyol hakem Grande yönetecek - Son Dakika Spor


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