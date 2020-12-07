Medipol Başakşehir, Paris Saint Germain maçı için Fransa'ya gitti

Bakan Koca da uyarmıştı! Vaka artışı sonrası Adana'nın korona haritasında en risksiz bölge mezarlıklar görünüyor

Alarmlı özel dolaplarda saklanıyor! Yerli aşı ve korunduğu oda ilk kez görüntülendi

Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz