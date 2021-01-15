Medipol Başakşehir, Sivasspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas oyunlarıyla devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivaspor karşılaşması, yarın saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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