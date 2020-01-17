Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarıyı Malatyaspor maçıyla açıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarıyı Malatyaspor maçıyla açıyor - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarıyı Malatyaspor maçıyla açıyor

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarıyı Malatyaspor maçıyla açıyor, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Tokat yönetecek.

Ligde oynadığı son iki maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 15 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 33 puanla ikinci sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Martin Skrtel, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde oynayabilecek duruma geldi. İstanbul ekibinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'de 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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