Medipol Başakşehir üst üste ikinci galibiyetini aldı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 5-1 yenerek bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip, Antalyaspor'u da mağlup ederek bu haftayı da 3 puanla kapatmayı bildi.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, bu sezon ikinci yenilgisini alan Fraport TAV Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Turuncu-lacivertli takım iç sahadaki ilk gollerini attı

Bu sezon sahasında oynadığı ilk iki maçta gol sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir, iç sahadaki ilk gollerini Antalyaspor karşısında attı.

Evinde oynadığı Galatasaray maçını 2-0 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, Göztepe ile de golsüz berabere kalmıştı.

Ligde oynadığı ilk 5 maçta yalnızca 2 gol atabilen İstanbul ekibi, Antalyaspor karşısında 45 dakikada 4 kez fileleri havalandırdı. 90 dakika sonunda ise 5 gole ulaştı.

Visca 3 gole ulaştı

Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, Antalyaspor maçında attığı iki golle bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

Visca'nın attığı ilk golden sonra turuncu-lacivertli tüm futbolcular, hafta içinde ameliyat olan Junior Caiçara'nın formasını açtı ve golü Brezilyalı futbolcuya hediye ettiler.

İrfan Can Kahveci de bu mücadelede attığı golle bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Fransız futbolcu Enzo Crivelli de bu sezon ilk golünü Antalyaspor filelerine gönderdi.

Giuliano ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in transferin son gününde kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Giuliano, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Antalyaspor'a attı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil olan Giuliano, 83. dakikada fileleri havalandırmayı başardı.

Medipol Başakşehir'de sağ bek sıkıntısı

Medipol Başakşehir'de bu mücadelede sağ bekte görev yapan Brezilyalı futbolcu Rafael, ilk yarıda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlandı. Teknik direktör Okan Buruk, Rafael'i riske etmedi ve ikinci yarıda kenara aldı.

İkinci yarıda Rafael'in yerine sağ bekte görev yapan Mahmut Tekdemir de 68. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Turuncu-lacivertli takımın sağ beki Junior Caiçara da Leipzig ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlanmış ve hafta içinde ameliyat edilmişti. İstanbul ekibinin, kadrosundaki bir diğer sağ bek Uğur Uçar'ın da uzun süredir sakatlığı sürüyor.

Okan Buruk, ilk yarıda bir pozisyonda sakatlık geçiren Martin Skrtel'i de riske etmedi ve bu oyuncunun yerine ikinci yarıda Ponck'u oyuna aldı.