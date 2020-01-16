Medvedev partisinin genel başkanlığına devam edecek - Son Dakika
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Medvedev partisinin genel başkanlığına devam edecek

6 saat önce

Rusya'nın istifa eden Başbakanı Dimitri Medvedev'in geleceği ile ilgili detaylar şekillenirken Medvedev'in Birleşik Rusya Partisi'nin Genel Başkanı olarak siyasete devam edeceği açıklandı.

Medvedev partisinin genel başkanlığına devam edecek, System.String[]

Rusya'nın istifa eden Başbakanı Dimitri Medvedev'in geleceği ile ilgili detaylar şekillenirken Medvedev'in Birleşik Rusya Partisi'nin Genel Başkanı olarak siyasete devam edeceği açıklandı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni anayasa için reform talebinden sonra bu konuda Putin'in önünü açmak için istifa eden Başbakan Dimitri Medvedev'in siyasi geleceği belli oldu. Putin'in Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak atayacağı Medvedev'in kendi partisinde de siyasete devam edeceği öğrenildi. Putin ile birlikte kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'nde genel başkanlık görevini sürdüren Medvedev'in görevinden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili soruya parti sekreteri Andrey Turchak cevap verdi. Medvedev ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Turchak, "Dün Sayın Medvedev ile ikili görüşme gerçekleştirdim. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı'na atanmasının yanı sıra partisinde genel başkanlığı sürdürmesinde herhangi bir yasal engel yok. Kendisi parti liderliğine devam edecektir" dedi. - MOSKOVA

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
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