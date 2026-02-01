Medvedev: Trump Barış İçin Çabalıyor - Son Dakika
Medvedev: Trump Barış İçin Çabalıyor

Medvedev: Trump Barış İçin Çabalıyor
01.02.2026 17:36
Medvedev, Trump'ın barış arayışını ve ABD ile temasların verimliliğini vurguladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği rol ve Washington ile Moskova arasındaki temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Medvedev, Trump'ın tarihe barış getiren bir lider olarak geçmeyi hedeflediğini belirterek, bu yaklaşımın ABD ile yürütülen görüşmelere de yansıdığını söyledi.

"TRUMP ETKİLİ BİR LİDER"

Moskova yakınlarındaki konutunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Medvedev, Trump'ı "etkili bir lider" olarak tanımladı. ABD Başkanı'nın barış arayışında samimi olduğunu savunan Medvedev, Trump'ın zaman zaman "kaba" olarak nitelendirilen tarzının aslında sonuç almaya yönelik olduğunu ifade etti.

Trump'ın duygusal bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Medvedev, "Faaliyetlerinin kaosa yol açtığı yönündeki değerlendirmeler tamamen doğru değil. Bunun arkasında bilinçli ve yetkin bir siyasi çizgi olduğu açık" dedi.

"ABD HALKININ TERCİHİNE SAYGI DUYUYORUZ"

Medvedev, Trump'ın Rusya için olumlu ya da olumsuz bir figür olup olmadığına ve "Rusya ile bağlantılı" olduğu yönündeki iddialara da değindi. ABD halkının Trump'ı seçtiğini hatırlatan Medvedev, Moskova yönetiminin bu demokratik tercihe saygı duyduğunu vurguladı.

"AMERİKALILARLA TEMASLAR DAHA VERİMLİ"

Trump'ın tarihe barış getiren bir lider olarak geçmek istediğini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Medvedev, "Bunu gerçekten istiyor ve bu yönde çaba gösteriyor. Bu nedenle Amerikalılarla temaslar çok daha verimli hale geldi" ifadelerini kullandı.

Trump'ı anlamanın anahtarının iş dünyasından gelen geçmişini dikkate almak olduğunu belirten Medvedev, Rusya'da yaygın olan "Eski KGB ajanı olmaz" esprisine gönderme yaparak, "Eski iş insanı diye bir şey yoktur" dedi.

"NÜKLEER DENİZALTILARI HALA BULAMADIK"

Medvedev, Trump'ın daha önce ABD'ye ait nükleer denizaltıların Rusya kıyılarına yaklaştırıldığı yönündeki açıklamasına da değindi. Rusya'nın bu denizaltılara dair herhangi bir iz tespit etmediğini söyleyen Medvedev, "Hâlâ onları bulamadık" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Ağustos 2025'te, Medvedev'in taraflar arasında olası bir savaş riskine ilişkin "son derece provokatif" açıklamalar yaptığını savunmuş ve buna karşılık iki ABD nükleer denizaltısının Rusya'ya yakın bölgelere konuşlandırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
