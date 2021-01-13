Mehir Vakfı Suriye'ye 2 tır yardım gönderdi - Son Dakika

Mehir Vakfı Suriye'ye 2 tır yardım gönderdi

13.01.2021 17:05
Mehir Vakfı Suriye'ye 2 tır yardım gönderdi, System.String[]

Konya'da Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Suriye'ye giyim, ayakkabı, tekstil ve züccaciyeden oluşan yardım malzemeleri gönderdi.

Konya'da Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Suriye'ye giyim, ayakkabı, tekstil ve züccaciyeden oluşan yardım malzemeleri gönderdi.

İhtiyaç sahiplerinde ulaştırılacak 2 tır yardım malzemesi içerisinde 955 bin lira değerinde 101 kalemden oluşan 17 bin 599 ürün yer aldı.

Mehir Vakfı Mağazalar Müdürü Fatma Nur Aşcı, Konya'dan Suriye'ye kardeşlik köprüsünü güçlendirme amacıyla hazırladıkları ayni yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha eklediklerini kaydeden Aşcı, "İdlib bölgesi başta olmak üzere Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtılmak üzere hazırlanmış ayni yardım malzemelerinden oluşan aracımızı göndermek için toplanmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Aşcı, Mehir Vakfı olarak aile kurumuna hizmetlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hayırseverlerimizin destekleriyle hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Vakfımız maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen nişanlı çiftlerimize uzun yıllardır yaptığı yardımların yanı sıra ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin de yanında yer almaya gayret ediyor. Hizmetlerimizi tüm Türkiye genelinde ve yurtdışında devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Fatma Nur, Suriye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehir Vakfı Suriye'ye 2 tır yardım gönderdi - Son Dakika


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